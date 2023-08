Itinérance: Bruno Marchand a raison de blâmer le gouvernement Legault

Bruno Marchand en a assez.

Le maire de Québec a couru cette semaine sur toutes les tribunes pour parler d’itinérance.

Et accuser, en même temps, le gouvernement caquiste de ne pas prendre ses responsabilités. De regarder ailleurs quand la misère passe.

L’ancien PDG de Centraide, lui, veut qu’on la regarde pour mieux l’endiguer.

Courage du maire

Je ne peux que saluer l’audace du maire Marchand de vouloir prendre à bras le corps un enjeu qui explose dans toutes les villes nord-américaines, petites, moyennes ou grosses. Surtout des villes canadiennes, Vancouver, Toronto, Ottawa.

Pour tout politicien, ce n’est pas sexy de parler d’itinérance.

Ce n’est pas une baisse d’impôts, ce n’est pas un ruban à découper, ce n’est pas un tramway, ça ne tangue pas l’aiguille des sondages.

Et quand tu deviens le visage d’un enjeu, on s’attend à ce que tu rendes des comptes. Si ça chire, tu es responsable.

Mais bon, que ce soit le maire de Québec accompagné de plusieurs maires de villes moyennes qui prennent la parole, ça révèle que l’itinérance se transforme tranquillement en un problème national.

Elle explose un peu partout, à Gatineau, à Saint-Jérôme, à Val-d’Or, à Joliette, à Beauport...

Carmant l’absent

Théoriquement, le gouvernement du Québec est responsable de l’itinérance. Précisément, le ministre des Services sociaux, Lionel Carmant.

On dit de M.Carmant qu’il est un ministre travaillant et respecté. Je l’ai toujours considéré comme un pilier tranquille du gouvernement. Il fait son travail, et ne met jamais son parti dans l’embarras.

Mais on dirait que sur l’itinérance, Lionel Carmant ne veut pas être devant le kodak. Je répète ce que j’ai dit plus haut: quand tu deviens le visage d’un enjeu, on s’attend à ce que tu rendes des comptes.

Manifestement, le ministre Carmant ne veut pas qu’on pense à lui quand on parle d’itinérance.

Il laisse les Villes devenir les boucs émissaires des citoyens mécontents. Vous remarquerez, lorsqu’on parle d’itinérance, notre premier réflexe, c’est de blâmer les maires et mairesses.

Je vous donne un exemple.

Cet été, la mairesse Plante a voulu envoyer un message pour l’avenir du Village en y marchant avec des policiers.

Ce quartier, si on n’y fait pas attention, deviendra un site d’injection de drogues à ciel ouvert. Comme l’est Downtown East Side de Vancouver, la rue Murray à Ottawa ou la rue Kensington à Philadelphie.

À cette marche, un absent: le ministre responsable de l’itinérance, Lionel Carmant. Et pourtant, si quelqu’un avait d’affaire là, c’est bien le ministre responsable des Services sociaux.

Explosion

Nous aurons bientôt le prochain dénombrement du nombre d’itinérants au Québec, exercice qui arrive chaque cinq ans. On parlera du double, du triple et même du quadruple d’itinérants dans certaines villes par rapport à 2018.

Appelons ça une crise de l’itinérance.

Bruno Marchand vise une «itinérance zéro» à Québec, un peu comme Geneviève Guilbault a présenté son plan «Vision Zéro» cette semaine. Pas un seul mort est acceptable sur nos routes, vise-t-elle.

Si cet objectif est bon pour nos routes, ça pourrait l’être pour l’itinérance. Ce devrait l’être.

Le Québec n’est pas obligé de suivre la trajectoire désastreuse qu’ont prise bien des villes canadiennes et américaines.