J’ai été diagnostiqué avec le syndrome de la Tourette

Pat Laprade est un grand historien de la lutte professionnelle qui est connu pour ses nombreux livres primés sur la lutte canadienne et féminine. Autant au primaire qu’au secondaire, il préférait être un solitaire. Il devait vivre avec des tics moteurs et au minimum un tic vocal. Durant plusieurs années, il a dû subir les insultes et les moqueries de ses collègues de classe.

Plusieurs années plus tard, les spécialistes ont diagnostiqué qu’il avait le syndrome de la Tourette. Aujourd’hui, grâce aux médicaments qui lui ont été prescrits, il n’a plus de symptômes.

Tu es un gars natif du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Je demeurais sur la rue Davidson, pour ensuite aller vivre pendant cinq ans à Longueuil et à Saint-Léonard avant de retourner dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Tu es un enfant unique.

Mon père, Guy, était 20 ans plus vieux que ma mère, Monique. À l’âge de 25 ans, ses cheveux étaient gris et mes amis parfois croyaient qu’il était mon grand-père.

Jusqu’à l’âge de 2 ans, je ne dormais pas beaucoup et surtout je pleurais 22 heures sur 24. Mon comportement a effectivement influencé mes parents à ne pas avoir d’autres enfants.

Ton père était ton historien sportif.

Il m’a décrit l’histoire du sport à Montréal, dont l’arrivée de Jackie Robinson qu’il a vu jouer au Stade Delorimier.

L’émeute au Forum de Montréal ?

Il n’y avait personne de mieux placé pour me faire revire l’historique émeute au Forum que mon père. Il était présent au Forum.

Il t’a initié à la lutte.

La première fois, il m’a amené à la lutte au Centre Paul-Sauvé. Quelques années plus tard, c’est un ami de la famille qui nous donnait des billets, notre pharmacien, Guy Soucy.

Tu suivais la lutte.

Le dimanche matin devant le téléviseur, je suivais les exploits de mon lutteur favori, Dino Bravo. Aujourd’hui, je le compare à Hulk Hogan.

Ton père est devenu comptable.

Premièrement, son ami d’enfance est devenu un membre de la mafia, Frank Cotroni. Mon père travaillait à la Brasserie Cherrier, un endroit que plusieurs artistes fréquentaient, dont Jean Leloup.

Comptable pour la famille Cotroni ?

Ne sautons pas aux conclusions. Frank lui a demandé d’être le comptable de ses entreprises légitimes.

Vous aviez deux téléviseurs dans la maison.

Nous avions un mobilier en bois de télévision. Pendant les séries, nous ajoutions une télévision que nous placions sur le dessus du meuble. Nous suivions deux sports en même temps.

Ta mère a falsifié une lettre.

Ma mère a falsifié une lettre pour l’école afin que je puisse assister aux funérailles d’un membre de ma famille à Rivière-du-Loup. Personne n’était décédé dans la famille.

En 1993, le Canadien avait remporté la coupe Stanley. La direction de l’école nous a avisés qu’il était hors de question qu’un élève puisse assister à la parade du Canadien.

As-tu assisté au défilé de la coupe Stanley ?

Sans aucun doute, j’avais la lettre de ma mère pour justifier mon absence. Mon père est venu me chercher à l’école afin qu’on puisse assister aux supposées funérailles alors que nous allions au défilé.

Ta mère aimait le sport.

Le sport à la maison n’a jamais dérangé ma mère. D’ailleurs, elle a travaillé pendant de nombreuses années chez Daignault Rolland (DR), un fabricant d’articles de sport.

Ta mère t’a recommandé de cesser de jouer au hockey.

En réalité, c’est à cause de mon père qui critiquait continuellement mon jeu à ma mère. Le raisonnement de mon père était difficile à comprendre, car mon grand-père avait refusé de signer une formule qui lui permettait de jouer avec le Concordia, dont son coéquipier était Bernard « Boom Boom » Geoffrion. J’ai plutôt découvert le ski et le tennis.

Comment se passaient les vacances familiales ?

J’allais avec ma grand-mère au chalet à Saint-Calixte, sans oublier nos voyages à Old Orchard et à Wildwood. Quand Dennis Martinez a lancé son match parfait avec les Expos, j’ai suivi son chef-d’œuvre à travers les nouvelles sportives en direct d’Atlantic City.

Tu voulais être journaliste.

Je voulais faire une carrière de journaliste sportif alors je communiquais souvent avec Le Journal de Montréal pour avoir des informations.

Le 9 novembre 1997 a changé ta vie.

Et comment ! J’ai assisté au fameux combat entre deux lutteurs de renom, Bret Hart et son rival Shawn Michaels qui est maintenant reconnu dans le monde de la lutte comme le « Montreal Screwjob ».

Tu portais fièrement ton « t-shirt » de lutte.

Le lendemain à l’UQAM, je me promenais dans les corridors de l’université croyant que j’étais le seul amateur de lutte universitaire. Soudainement, j’ai vu un inconnu à mes yeux, Philippe Leclerc, qui est aujourd’hui enseignant au Collège Mont-Saint-Louis. Depuis, nous sommes devenus de bons amis et nous collaborons à des projets de lutte.

Tu quittes l’université pour travailler chez Burger King.

J’ai décidé que je voulais devenir un enseignant. Cependant, après ma première année universitaire, j’ai préféré travailler au sein de la direction de Burger King pendant 9 ans.

Quel était ton premier emploi ?

Lors des matchs des Expos je distribuais des items promotionnels aux partisans comme des tuques des Expos. J’ai aussi participé à l’élection des joueurs des Expos au Match des étoiles.

Explique-nous ton système électoral ?

Rassemblés dans une salle de réunion avec chacun une perceuse, nous percions le nom des joueurs des Expos sur les bulletins de vote.

Tu suivais le hockey junior avec ton père.

Nous allions régulièrement aux matchs du Canadien Junior à Verdun pour voir à l’œuvre les Jean-Marie Cool, Claude Lemieux, Jimmy Carlson et Troy Crosby, le père de Sidney. Cependant, mon match mémorable fut disputé au Colisée de Laval lorsque Pat Lafontaine a affronté Mario Lemieux qui jouait pour les Voisins de Laval.

Un beau moment dans ta vie.

J’ai partagé tellement de beaux moments avec mon père. J’ai rencontré plusieurs personnalités sportives. Cependant, le plus beau moment dans ma vie, c’est à chaque fois que je viens de terminer d’écrire un livre.