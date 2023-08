La CAQ, une extraordinaire occasion manquée?

Avant la prise du pouvoir par la CAQ en 2018, le Québec était dans un cul-de-sac stérile.

Le PLQ avait abandonné toute volonté de réformer le fédéralisme canadien et était devenu le valet servile d’Ottawa.

Le PQ portait comme une lourde croix ses échecs référendaires et ne faisait plus avancer la cause pour laquelle il existe.

Espoir

La CAQ ne nous a pas seulement rendu l’immense service de congédier Philippe Couillard.

Elle apportait aussi un vent de renouveau. Elle incarnait l’espoir d’une relance, d’un nouveau départ, d’un Québec qui retrouvait confiance en ses moyens, qui renouait avec l’ambition.

On pouvait espérer que la mise à l’écart temporaire de la question référendaire permette d’ouvrir d’autres chantiers devenus pressants.

Lesquels? Deux principalement.

Premièrement, redresser un appareil d’État qui craque de partout, de moins en moins capable d’assurer les missions de base: éduquer, soigner, assurer une justice diligente, lutter contre les criminels, etc.

Deuxièmement, défendre pour vrai ce qui donne au Québec son caractère unique, donc revitaliser notre langue et, forcément, contrôler l’immigration et mieux l’intégrer.

Après cinq ans, je ne suis pas seul à déchanter.

À un moment donné, François Legault fut plus populaire que René Lévesque et Lucien Bouchard à leur sommet.

On l’aurait suivi n’importe où ou presque.

Une troisième Révolution tranquille était envisageable, après celles de Jean Lesage, de 1960 à 1963 environ, et de René Lévesque entre 1976 et 1980.

Ce n’est pas arrivé, et la pandémie ne justifie pas tout.

Aujourd’hui, nous avons un gouvernement qui, hormis Christian Dubé à la Santé, fait le strict minimum, gouverne par sondages, va au plus pressé.

Aucun rapport avec la pandémie.

Bernard Drainville, qui lutte de son mieux, est dans la tourmente parce que rien n’avait été fait depuis quatre ans.

C’est comme si, faisant face à une opposition morcelée, le gouvernement Legault se savait invulnérable, ce qui l’a rendu complaisant.

Le pire du pire, c’est son attitude en matière de langue et d’immigration.

La rhétorique est occasionnellement nationaliste, mais l’action est minimale, alors que la situation est objectivement dramatique, urgente.

L’aile fédéraliste de la CAQ est-elle à ce point dominante qu’elle contrecarre toute action résolue dans ces domaines parce qu’elle nuirait aux «affaires»?

Un gouvernement n’est pas là pour servir les copains des chambres de commerce et des conseils d’administration, mais son peuple.

S’il ne le fait pas, Justin Trudeau et ses alliés de Toronto achèveront leur noyade planifiée du Québec français.

Réveil

Oui, les Québécois sont devenus apathiques et dorment au gaz. Mais c’est la tâche du gouvernement de les réveiller, pas de les bercer.

Évidemment, cela impliquerait de secouer Ottawa. François Legault y a renoncé, et c’est tout le Québec qui en paie le prix.

La CAQ, une extraordinaire occasion manquée? Encore une autre?

Combien d’occasions un peuple peut-il rater avant qu’il ne soit trop tard?