Voici cinq photos souvenirs du chanteur Patrick Norman

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste ainsi que quelques photos souvenirs.

Reconnaissance

Photo d’archives

Fin des années 1970. Le grand public flanchait pour la candeur de Patrick, sa voix sublime, son grand talent de musicien, ses belles chansons, et l’industrie lui remettait des prix. Ici, des mains de Michèle Richard, une plaque commémorative pour Male vocalist of the year du Canadian record pool. Son toxedo était vert lime !

Sweet sweet Patrick

Photo d’archives

Lors de l’enregistrement de l’émission de variétés de CFTM (TVA) Et ça tourne, au mois de juillet 1977, Patrick, 30 ans, veste en cuir et lunettes d’aviateur dernier cri, chantait l’un de ses récents succès, sans doute la chanson titre de son album disco Sweet Sweet Lady. Ce n’était que le début de son immense popularité.

Période disco

Photo d'archives

Devant le gros gâteau du lancement de son album disco, Sweet Sweet Lady, sorti en 1978. Sur cet opus de sept chansons en anglais se trouvait notamment son gros succès Let’s Try Once Again qui fit danser les nombreux adeptes des discothèques montréalaises. Personne n’échappait à la vague disco et à la fièvre du samedi soir.

Ses amis Renée et Willie

Photo d'archives

En juin 1978, il y a 45 ans ! Patrick et Renée Martel sur la scène de la populaire émission country Ses amis Renée et Willie diffusée à Télé-Métropole (TVA) aux côtés de Willie Lamothe, pionnier de la musique western au Québec qui coanimait avec eux. Quelque temps plus tard, ce dernier, malade, devait malgré lui quitter l’émission qui fut rebaptisée Patrick et Renée.

Chanson porte-bonheur

Photo d'archives

Patrick au printemps 1987. Il terminait une série de tournées au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, porté par le vif succès de sa chanson Quand on est en amour. Cette année-là, il allait d’ailleurs enregistrer la version anglaise de l’album du même titre, Only Love Sets You Free qui connaîtra un franc succès en sol canadien.