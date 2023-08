La maladie hémorragique du lapin est arrivée

La maladie hémorragique du lapin (MHL type II) – un redoutable virus presque toujours mortel chez les lièvres et les lapins, sauvages ou domestiques – a fait son apparition au Québec en juillet dernier. Le mot d’ordre : faites vacciner vos lapins de compagnie pour les protéger.

Ce virus de la famille des calicivirus affectant tous les lagomorphes n’est pas né de la dernière pluie. Il est endémique depuis belle lurette en Australie, en Europe, en Nouvelle-Zélande et dans plusieurs autres pays sur le globe, mais il n’est arrivé en Amérique que depuis peu. En 2020, il a débarqué au Nouveau-Mexique puis a fait son petit bonhomme de chemin aux États-Unis où il s’est répandu dans les populations de lapins et de lièvres.

En 2021, le virus est apparu au Canada. Des cas isolés ont été identifiés en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. Le 18 juillet dernier, le Réseau d’alerte et d’information zoosanitaire (RAIZO) publiait un communiqué à ce sujet. Le virus a été identifié au Québec à la suite du décès de deux lapins domestiques.

Malheureusement, la souche du virus (RDHV-2) actuelle est particulièrement virulente et presque toujours mortelle pour ces espèces animales.

Chez les lapins et les lièvres, les symptômes de la MHL sont souvent peu spécifiques : abattement, fièvre, perte d’appétit, faiblesse ou fatigue. Les décès sont nombreux.

Parfois, la mort est subite et survient sans la présence de symptômes. Plus rarement, on verra des écoulements oculaires hémorragiques et des saignements nasaux, des atteintes neurologiques et respiratoires ou de la jaunisse.

Protéger son lapin

Ce virus se transmet facilement par contact direct d’un animal à un autre par la salive et toutes les sécrétions corporelles, mais ce n’est pas tout !

Le virus peut survivre plusieurs mois dans l’environnement et peut aussi être transmis par des insectes piqueurs et par contact indirect, par le biais de toutes surfaces, toutes matières ou tous objets contaminés entrés en contact avec lui.

Ainsi donc, ce virus peut se propager d’un endroit à un autre par les déplacements des humains.

Dre Evelyne Joubert, médecin vétérinaire propriétaire-gestionnaire de l’Hôpital vétérinaire Le Gardeur, et son équipe ont développé une expertise avec les animaux exotiques : « On voit des lapins en consultation presque tous les jours à la clinique », me dit-elle.

Transporter le virus

Dre Joubert recommande sans hésiter de faire vacciner tous les lapins domestiques contre la maladie hémorragique du lapin afin de les protéger. Et cela inclut aussi tous ceux qui ne vont pas dehors !

« Ça peut paraître surprenant, renchérit-elle, mais c’est un fait. »

En effet, on peut facilement transporter ce virus chez soi, sans le vouloir, juste avec nos souliers ou nos vêtements et ainsi infecter son propre lapin.

Au Québec, nous avons maintenant accès à un vaccin contre cette maladie. Il doit être administré aux lapins dès l’âge de 10 semaines, puis annuellement. Il s’agit du vaccin Filavac de la compagnie Ceva, premier vaccin de ce genre disponible et homologué au Canada.