La Fête de la musique de Tremblant : «c'est une recette que je connais bien», dit Angèle Dubeau

Il y a 23 ans, Angèle Dubeau fondait La Fête de la Musique de Tremblant. « Je voulais donner une vitrine d’importance, différente et accessible, aux artistes d’ici dans un décor majestueux », explique la violoniste et directrice artistique, emballée comme au premier jour. Cette année, 25 concerts gratuits y seront présentés en plein air, du 1er au 4 septembre prochain.

Angèle Dubeau est fière de la longévité de la Fête de la Musique de Tremblant et de la fidélité du public, au fil des années. L’an dernier, 50 000 personnes se sont déplacées pour participer à cette fin de semaine de musique.

« À la 23e édition, c’est une recette que je connais bien, explique la principale intéressée. Je voulais offrir un podium à nos plus grands artistes et présenter des interprètes de tous genres, sous le signe de l’excellence. Avoir une diversité, une variété et de la qualité. Le tout complètement sans barrière aucune. »

Ses deux objectifs ultimes ? Que tous ces musiciens qui se rencontrent vibrent avec et à travers l’art, et que cessent les préjugés et les étiquettes souvent apposées à la musique, classique notamment.

« Les artistes ont le cœur à la fête et moi aussi. C’est un moment de partage extraordinaire », ajoute la violoniste qui fera paraître à l’automne son 48e album, un opus qui sera consacré à l’œuvre de Philip Glass.

Elle voit comme « un dernier coup de chapeau à l’été » ce long week-end de la fête du Travail marqué par autant de découvertes et de surprises musicales.

Moments magiques

L’an dernier, son duo avec Daniel Bélanger avait fait vibrer les festivaliers de manière inoubliable. Peut-on s’attendre à autant de magie cette année ?

« Oh oui ! Depuis le début, le dimanche soir est ce moment privilégié pour moi sur scène où je me permets des surprises et de petits instants magiques et uniques que je viens créer. Cette année, c’est la grande dame de la chanson, Diane Juster, qui sera entourée des Dames de la Pietà. On va l’enrober avec nos violons. Ça sera gorgé d’émotion, je vous le garantis. »

Angèle Dubeau a aussi invité Iza Kamnitzer, une jeune violoniste de 8 ans, à monter sur les planches à ses côtés. « C’est la technique au service de la musique. Elle met tout son être dans chaque note qu’elle joue, elle est extraordinaire », assure-t-elle.

Pour la première fois à la Fête de la Musique, le populaire pianiste Jean-Michel Blais, en formule quatuor à cordes, présentera les compositions de son plus récent album Aubade à la salle de l’église du village le vendredi soir. Ce qui donnera sans nul doute lieu à d’autres moments magiques.

Quant au samedi, en plus des chants et de la danse sur la place publique, Yves Lambert « affirmant toujours sa québécitude de façon passionnée, ouverte et créative » proposera La Fête au Village. « Un concert inédit empreint de multiples textures sonores le temps d’une soirée où notre folklore sera à l’honneur ».

L’un des moments attendus et intimes se déroulera au piano public Québecor ; là où Angèle Dubeau invite des auteurs-compositeurs à se livrer aux passants de manière informelle, autour d’un piano. Cette année sera celle du Québécois Charles-Richard Hamelin, l’un des pianistes les plus demandés actuellement dans le monde, lauréat du deuxième prix du prestigieux XVIIe Concours international de piano Fredéric-Chopin.

« Il va venir se raconter sous un chapiteau, explique la violoniste. Tout le monde se met autour de l’artiste et il se livre, en partageant par exemple ce qui a pu l’inspirer, tout en jouant des extraits. C’est un échange et cela donne des moments privilégiés. »

Le lundi, de jeunes étudiants – ou fraîchement diplômés du Conservatoire de musique de Montréal – ont été invités à jouer divers instruments. Parmi ceux-ci, la violoniste québécoise de 24 ans Marion Portelance, qui était du concert du couronnement du roi Charles en mai dernier.

« Il faut ouvrir les horizons des enfants, la magie de la musique va faire le reste », estime Angèle Dubeau qui se fait un devoir de proposer diverses activités sur le site pour les enfants.

La Fête de la Musique de Tremblant se tiendra du 1er au 4 septembre 2023. Programmation, informations et horaire : fetedelamusiquetremblant.com