Hommage grandiose à l'univers de Michel Tremblay : 75 personnages réunis pour «La traversée du siècle»

En croisant les œuvres romanesques et théâtrales de Michel Tremblay autour du destin de trois femmes d’une même lignée — Victoire, Albertine et Thérèse —, Alice Ronfard a monté une fresque vertigineuse qui réunit 75 personnages. La traversée du siècle, publiée le 23 août chez Leméac fait écho au spectacle-fleuve en six tableaux, d’une durée de 12 heures, qui sera présenté dans sept théâtres de Montréal.

Le metteur en scène André Brassard avait eu l’idée de ce projet grandiose il y a plusieurs années. Jusqu’à son décès, en octobre 2022, il a accompagné Alice Ronfard dans cette aventure, lui confiant le soin de poursuivre le travail et de le mener à terme.

Le spectacle-fleuve en six tableaux, d’une durée de 12 heures, a d’abord été mis en lecture en août 2022 au théâtre Espace Libre, et sera présenté dans sept théâtres montréalais d’ici juin 2024.

Michel Tremblay est très heureux de cette reconnaissance.

« C’est très touchant que des gens beaucoup plus jeunes que moi s’intéressent à ce que j’ai fait depuis plus de 50 ans. Ça me touche vraiment beaucoup. Il y a une troupe amateur actuellement à LaSarre qui joue Les Belles-Sœurs. Ils ont eu 3000 spectateurs. C’est quand même extraordinaire pour une pièce qui a presque 60 ans maintenant ! » commente-t-il, en entrevue.

Cette œuvre n’a pas pris une ride. « Ben ça, c’est pas à moi de le dire ! ».

André Brassard

La Traversée du siècle se traduit par un livre de plus de 400 pages.

« L’idée venait de Brassard qui, au départ, m’avait contacté pour me dire : j’ai envie de colliger tout ce que t’as écrit sur la duchesse de Langeais et faire une pièce de théâtre », explique Michel Tremblay. « Il ne parlait pas d’une affaire de douze heures à l’époque... J’ai dit : ben oui, vas-y, fais ce que tu veux. »

« Puis il est tombé malade. Et comme le raconte Alice dans le livre, ils se sont rencontrés et ils ont décidé d’ouvrir sur tout ce que j’ai écrit, pas juste sur la Duchesse. »

Un projet colossal. « Quand j’ai rencontré Alice pour la première et qu’elle m’a dit qu’elle voulait faire un spectacle de 12 heures, j’ai dit : t’es folle ! Voyons donc ! Ça se peut pas. Personne va aller s’asseoir sur un banc de théâtre pendant 12 heures. »

« Elle m’a dit : fais-moi confiance... tu vas voir ce que je vais faire. Et elle a quand même consacré trois ans de sa vie à relire, à éliminer des affaires, à en ajouter. C’est un travail de moine, un travail d’archives extraordinaire. Et même presque de l’archéologie ! »

« Quand elle a eu l’idée de faire le spectacle sur les trois femmes — la grand-mère, la fille, la petite-fille —, je pense qu’elle a trouvé sa veine. Quand elle a décidé de se concentrer là-dessus, elle a pu faire une histoire qui dure 12 heures. C’est trois blocs de quatre heures, qui commencent avec l’histoire de Josaphat, et qui se terminent avec la mort de la Grosse Femme. »

Très ému

Michel Tremblay, quand il a vu le spectacle pour la première fois, a eu une réaction très vive.

« J’ai pleuré pendant 12 heures de temps, de 10 h le matin à 10 h le soir. C’était tellement touchant et les acteurs étaient tellement extraordinaires. »

« De voir les acteurs de deux, et même trois générations après moi, s’intéresser à ce que j’ai fait, et à jouer mes personnages de façon tellement extraordinaire, ça m’a bouleversé. J’ai vraiment pleuré pendant 12 heures. C’est vraiment un trip de théâtre qu’on se paye : on vit l’aventure et on se laisse aller pendant tout ce temps-là. »

Michel Tremblay ajoute qu’il a bien senti la « présence » d’André Brassard au théâtre. « Tous les extraits de pièces, ce sont des pièces qu’il a montées, qu’il a créées, mises au monde. Tout le monde pensait à lui. »

♦ Michel Tremblay est un dramaturge et un chroniqueur fécond qui a publié plus de 70 ouvrages, tous genres confondus : romans, récits, pièces de théâtre, comédies musicales, livrets d’opéra.

♦ Il a reçu en 2018 le Grand Prix de la Francophonie de l’Académie française.

♦ Son théâtre est joué et applaudi dans une trentaine de pays depuis plus de 50 ans.

♦ Alice Ronfard a fait plus de 60 mises en scène et fait partie des grands architectes de la dramaturgie québécoise.

♦ Elle est la fille du metteur en scène Jean-Pierre Ronfard et de la romancière Marie Cardinal.

EXTRAIT

« NARRATION. Quatre femmes invisibles tricotent au bord du lac Long. Rose, Violette, Mauve et leur mère, Florence, tricotent des pattes de bébé. Seules les mains bougent dans ce tableau immobile. Une maille à l’envers, une maille à l’endroit, laine verte, laine bleue, ou jaune, ou rose. Florence, la mère supervise les ouvrages sans rien dire, car il faut attendre au soir, à l’heure du coucher, dans le noir le plus complet, avec pour seul témoin l’œil crevé de la lune, pour parler... Là seulement Florence peut raconter. Tout dire. Expliquer ? Non. Raconter. La famille de Victoire. »