Lady Gaga révèle comment elle se donne un «supplément de confiance»

Se maquiller renforce sa confiance en soi, avoue Lady Gaga.

Lors d'une interview avec E! News, la pop star et fondatrice de la marque de produits de beauté Haus Labs, a expliqué comment sa routine de maquillage l'aidait à se sentir plus sûre d'elle.

«Les deux choses que j'aime avec le maquillage dans ma routine de soins personnels, c'est que je sais que c'est une extension de mon soin de la peau du matin, a déclaré la star de 37 ans. La deuxième chose, c'est qu'il me donne un regain de confiance. Je me sens capable de braver tout ce qui se présente à moi parce que j'ai vraiment pris du temps pour moi.»

Bien qu'elle ne pense pas que le maquillage soit une nécessité quotidienne, la chanteuse de «Poker Face» a adapté sa routine beauté pour se sentir bien de l'intérieur.

«C'est une pratique curative pour moi depuis que je suis très jeune. J'étais incroyablement peu sûre de moi lorsque j'étais adolescente, et lorsque j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires et que j'ai commencé à voler de mes propres ailes, j'ai découvert que le maquillage avait le pouvoir de transformer ce que j'étais», confie-t-elle.

Lady Gaga, de son vrai nom Stefani Germanotta, a déclaré que le maquillage l'avait aidée à se sentir plus sûre d'elle. «J'ai compris que j'étais plus à même de m'exprimer, a-t-elle déclaré. Et cela avait plus à voir avec ce que je ressentais qu'avec mon apparence. Je dis toujours cela parce que je pense que le style de maquillage de chacun est unique.»

L'artiste a ajouté, à propos de Haus Labs, qu’elle a créée en 2019: «Avec Haus Labs, je veux que les gens sachent qu'il ne s'agit pas d'essayer de me ressembler. Il s'agit de vous ressembler.»