Le BRICS se transforme en une ligue de dictatures

Le Brics vient de s’élargir à 11 membres. Cette organisation ressemble de plus en plus à une ligue de dictatures anti-américaines, modérée par quelques pays tiers-mondistes. La Chine de Xi Jinping est au centre de la toile tissée par le BRICS. Les démocraties membres du BRICS peuvent espérer diluer l’influence de la Chine en admettant davantage des membres. Cependant, le combat est inégal: les dictatures sont désormais largement majoritaires au sein du BRICS. Bien plus, aucun pays ne fait contrepoids à la Chine dans l’organisation.

1) Quels sont les objectifs officiels du BRICS?

Officiellement, le BRICS cherche à mieux protéger les intérêts de pays en voie développement au sein des organisations financières internationales. Ainsi, en 2014, les États du BRICS ont-ils créé la Nouvelle banque développement qui est censée faire concurrence à la Banque mondiale. Les dirigeants du BRICS veulent aussi mieux répartir et mieux utiliser les ressources naturelles dans le monde, en particulier les hydrocarbures.

2) Qui sont les nouveaux membres du BRICS?

Les nouveaux membres du BRICS sont tous, sauf un, des dictatures très autoritaires, voire totalitaires: l’Iran, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, l’Éthiopie et l’Argentine. L’Argentine est considérée comme une démocratie imparfaite. Le nouveau BRICS est donc composé de 7 dictatures autoritaires ou totalitaires et de 4 démocraties (Argentine, Brésil, Inde, Afrique du Sud). Et encore, l’avenir démocratique de l’Inde est remis en cause par les politiques de son premier ministre, Narendra Modi. La plupart des membres pressentis pour un nouvel élargissement de l’organisation sont des dictatures antiaméricaines: Cuba, Venezuela, Algérie, etc.

3) Comment la Chine peut-elle tirer profit du BRICS?

Le BRICS n’est qu’une des nombreuses organisations internationales fondées par la Chine et dont les États-Unis et leurs alliés sont soigneusement tenus à l’écart. La Chine cherche à redevenir le centre du monde, tant économiquement que politiquement ou militairement. En ce sens, le BRICS, comme les autres organisations dominées par la Chine, tend à constituer un réseau d’organisations internationales parallèle à celui qui est dominé par les États-Unis. C’est dans cette stratégie que s’inscrivent la plupart des actions du BRICS, y compris la tentative récente d’établissement d’une monnaie internationale rivale du dollar américain.

4) Jusqu’où est-il avantageux pour les autres pays d’être membres du BRICS?

Le principal avantage que les pays dictatoriaux tirent du BRICS, qu’ils soient autoritaires comme la Russie, ou totalitaires comme l’Iran, est d’échapper en partie aux sanctions économiques et politiques décidées contre eux par les États-Unis. Ces pays peuvent ainsi mieux poursuivre leurs politiques agressives contre leurs populations ou contre leurs voisins. Bien plus, la nature totalitaire ou autoritaire de la majorité des pays membres du BRICS leur permet de prétendre que leurs politiques immondes sont en quelque sorte normales et que les droits de la personne constituent une forme d’impérialisme culturel occidental. Les pays démocratiques membres du BRICS apportent à cette organisation une caution morale et une légitimité qu’elle ne devrait pas avoir. Ils sont les perdants de cette organisation.

5) Le BRICS est-il dangereux pour les États-Unis et leurs alliés?

Le pire danger pour les États-Unis provient d’eux-mêmes, de leurs inégalités internes grandissantes, ainsi que des attaques des trumpistes contre leur démocratie. Le BRICS peut paraître une alternative valable au système international mis en place par les États-Unis et leurs alliés. En réalité, il constitue un piège pour des pays qui sont attirés par ses promesses fallacieuses de richesse.