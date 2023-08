Legault et notre portefeuille: vas-y champion!

En campagne électorale en 2018, François Legault promettait que les caquistes seraient les «champions du portefeuille des Québécois». Depuis, il n’a pas cessé de devoir se montrer à la hauteur de cet engagement, et les attentes seront élevées encore cet automne.

Chaque jour qu’il entrera au boulot, le chef caquiste devra garder en tête les Québécois qui contemplent leurs factures avec horreur.

L’essence à 1,85$ le litre, le coût du panier d’épicerie qui gonfle de façon indécente, les taux d’intérêt élevés.

Le PM a sûrement ses propres sondages parce qu’à son retour des vacances, les premiers mots qu’il a prononcés ont été que «la grande préoccupation, c'est le coût de la vie puis l'inflation.»

Il a d’emblée envoyé le signal de nouvelles mesures pour le logement abordable et pour la classe moyenne.

Il y aura sûrement plus.

Et ce, même si la réduction d’impôt de 1% accordée depuis juillet dernier coûte déjà 1,7 milliard$ par année, et que le gouvernement a diminué les versements au Fonds des générations pour y arriver.

L’argentier Eric Girard a tempéré les attentes en prévenant qu’il n’y aurait pas de nouveau chèque envoyé aux Québécois.

D'autres mesures

Son patron va probablement lui tordre un bras pour trouver quelque chose.

Parce qu’après tout, les mesures touchant le portefeuille contribuent à la forte cote de popularité du PM depuis cinq ans.

Baisse de la taxe scolaire, baisse des tarifs de garde, baisse du coût des stationnements d’hôpitaux, baisse d’impôt, hausse de l’allocation pour enfant, chèques, crédits pour les aînés, alouette.

Populaire malgré tout

Pendant ce temps, le système de santé croulait. Et on doit trouver des milliers de profs à quelques jours de la rentrée.

Malgré tout, le taux de satisfaction à l’égard de son gouvernement est de 51%.

Legault se maintient en donnant un peu d’oxygène à intervalles réguliers.

On ne peut nier aussi qu’il a haussé le salaire des préposés aux bénéficiaires à 50 000$, celui des profs au sommet de l’échelle à 92 000$.

Il faudrait encore plus d’emplois plus payants et des mesures structurantes pour éviter de multiplier des chèques diachylons.