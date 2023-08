Luka Lemay: jamais sans Cornemuse

Au secondaire, Luka Lemay s’est découvert une véritable passion à parler dans un micro. L’humour et l’animation télé l’interpellaient déjà. Mais avant d’apparaître à la caméra et d’animer des foules, il avait ses rendez-vous et ses artistes préférés...

Luka, quelles sont les émissions jeunesse qui t’ont marqué ?

Photo d'archives

Cornemuse, c’était une religion pour moi. Je revenais de la garderie et j’écoutais ça avec mon père. Ça m’a marqué comme beaucoup d’enfants de ma génération. Je suis né en 1996. Les personnages étaient attachants et c’était bien fait. Le bec soufflé de Cornemuse dans le générique, on va s’en rappeler. J’ai aussi regardé beaucoup Les Teletubbies, avec les collines vertes et le bébé soleil. Je pourrais aussi nommer Macaroni tout garni et Bob l’Éponge.

Photo d'archives

Avais-tu un rituel télé en famille ?

Le vendredi soir, on commandait de la bouffe et on écoutait ļa télé en famille. C’étaient les vendredis sushis parce que la majorité du temps, on mangeait des sushis. Ça m’a toujours fait rire d’appeler ça comme ça. Mes amis le savaient. Au sous-sol, en famille, on écoutait Du talent à revendre. Sinon, on se louait des films.

Enfant ou ado, y a-t-il des personnalités télé que tu trouvais inspirantes ?

Photo d'archives

Il y en a deux que j’aimais beaucoup quand j’étais jeune. Il y avait Patrice L’Écuyer qui animait tous les quiz – et ç’avait l’air cool – et Alexandre Barrette. Je le voyais animer Atomes crochus et Taxi payant, et je voyais qu’il faisait aussi de l’humour, mais il avait plus le côté d’animateur télé.

Y a-t-il un personnage que tu as apprécié à la télé que tu aurais aimé jouer ?

Râteau, de Jean-Michel Anctil, parce que je l’ai vu jeune. J’ai aussi beaucoup regardé En route vers mon premier gala Juste pour rire qui m’a marqué. J’ai passé les auditions pour l’École nationale de l’humour et j’y ai été accepté. Au secondaire, je suis tombé en amour avec le duo Sexe illégal, les gars qui se prennent pour des musiciens. Je reproduisais un peu ça avec mon ami ; on jouait les tounes à la guitare et on chantait. On les imitait, on les copiait un peu. Je m’inspirais aussi des Denis Drolet ; on répétait certains de leurs sketches.

Selon toi, y a-t-il un univers télé que les jeunes d’aujourd’hui devraient découvrir ?

Ce serait intéressant d’apprendre des choses qui sont utiles pour vrai dans la vie. Autant des trucs manuels que du côté des finances... Autant je trouve ça plate la couture, mais quand j’ai un bouton de chemise qui tombe, je dois demander à mes parents. Ça pourrait se prêter à une émission, mais je ne sais pas à quel point ce serait intéressant d’apprendre comment apprendre à gérer son argent... Ou encore une émission permettant de découvrir des sports, d’essayer de nouveaux sports. Quand on est ado, c’est important d’essayer plein d’affaires...