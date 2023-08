[PHOTOS] Bianca Andreescu et plusieurs autres joueuses sur leur 36 afin de célébrer les 50 ans de la création de la WTA

NEW YORK | Il y a 50 ans cette année, l’Américaine Billie Jean King, soutenue par plusieurs autres joueuses, créait la WTA. L’anniversaire de la naissance de l’organe qui chapeaute le tennis professionnel féminin est d’ailleurs souligné en grande pompe au US Open, où King figure sur l’affiche promotionnelle du tournoi.

Et vendredi soir, ces noces d’or ont été célébrées au Ziegfeld Ballroom de New York, où plusieurs anciennes joueuses et vedettes actuelles du circuit, dont la Canadienne Bianca Andreescu, ont troqué leurs traditionnelles espadrilles et vêtements de sport pour des tenues plus chics.

L’importance d’une paie égale

Mais il n’y avait évidemment pas que de belles robes à cette soirée. L’occasion était de mise pour que certaines têtes d’affiche livrent des discours inspirants sur l’évolution du sport féminin.

À commencer par la principale intéressée, Billie Jean King, qui a rappelé l’importance que «les joueuses d’aujourd’hui et de demain continuent de mener la WTA vers un avenir où les femmes auront l’occasion de compétitionner sur les plus grandes scènes, d’être reconnues et, plus important encore, d’être payées de façon égale», selon ce qu’a rapporté le site de la WTA.

La jeune Coco Gauff, 19 ans et sixième mondiale, a pour sa part souligné l’apport de ces femmes qui, en 1973, «étaient sans peur», ainsi que de celles qui les ont suivies.

«Grâce à Billie Jean King et à Venus Williams, qui ont utilisé leurs superpouvoirs afin de se battre pour une paie égale, nous nous rapprochons d’un sport qui respecte et récompense les joueuses et les joueurs de façon égale», a déclaré l’Américaine.