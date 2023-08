Plus d’un million de clients privés d'électricité au Québec

De nombreuses familles ont vu leurs maisons plongées dans le noir en début de nuit, samedi, où plus d’un million de clients n’auraient pas d’électricité sur le réseau d’Hydro-Québec.

Des bris d’équipement seraient la raison de ce nombre soudain de pannes, selon le site d’Hydro-Québec. Vers 3h15 du matin, le nombre de pannes aurait augmenté à 1 019 136 clients sans électricité.

Sur ce nombre, ce sont plus de 300 000 de Montréalais qui n’ont plus d’électricité. Les pannes ont touché des dizaines de milliers de foyers dans les Laurentides et à Laval, alors que des centaines de milliers de personnes sont aussi affectées en Montérégie et à la Capitale-Nationale.

Au moment d’écrire ces lignes, la société d’État n’a pas émis de commentaires ou d'explications supplémentaires concernant la situation sur ses réseaux sociaux.