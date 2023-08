Qu’en est-il de la pénurie de main d’œuvre?

On entend beaucoup parler de la pénurie de main-d’œuvre au Québec, depuis quelques années. Est-ce encore le cas, à mi-chemin de 2023? Le pourcentage de taux de chômage est-il à la baisse, à la hausse? Le portrait des derniers mois peut nous donner une indication sur l’évolution à venir d’ici la fin de l’année. Selon les données fournies par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, voici l’état du marché de l’emploi en cette fin d’été et à l’approche de l’automne.

Un dynamisme surprenant

Le marché du travail au Québec continue de surprendre, malgré le ralentissement économique en cours. De janvier à juin, il a augmenté de 2,7 % par rapport à la même période l’an dernier. Depuis janvier 2022, le taux de chômage s’est maintenu au-dessous de 5 %, avec son plus bas niveau qui a été atteint en janvier 2023 (3,9 %). En moyenne, pour les six premiers mois de 2023, le taux de chômage a été inférieur à 5 % dans 13 des 17 régions du Québec. Selon les données les plus récentes, le taux de chômage en juin était de 4,4 %. Les industries où le nombre d’emplois a progressé le plus en 2019 sont celles où les professions sont les mieux rémunérées.

Été historique

En juin 2023, le taux d’emploi des 15 à 64 ans était de 78,4 %, soit près du sommet historique atteint en janvier 2023. C’est parmi les plus élevés des pays membres de l’OCDE. Au début de l’été, la population active a atteint un record québécois de 4 704 100, tandis que le nombre de chômeurs était de 205 900. En février 2020, juste avant la pandémie, il y avait 207 800 adultes actifs au chômage. Au premier trimestre de 2023, le nombre de postes vacants était élevé, soit 219 895, en baisse du sommet historique de 247 905 du premier trimestre de 2022. Ces chiffres confirment donc la persistance du phénomène de pénurie de main-d’œuvre au Québec. C’est le cas surtout dans les secteurs où les emplois sont les plus faiblement rémunérés.

En prévision d’ici la fin de 2023

Les hausses importantes de taux d’intérêt décrétées par la Banque du Canada pour lutter contre l’inflation ont des effets sur l’activité économique du Québec. L’incertitude concernant les quatre prochains mois de 2023 demeure élevée. Or, les économistes prédisent généralement une baisse de l’activité économique plus importante en 2024 plutôt qu’en 2023. Pour le moment, rien n’indique qu’il y aura une détérioration notable de l’état du marché de l’emploi d’ici décembre. Le nombre de postes vacants qui étaient en diminution au cours des derniers mois s’est stabilisé. Malgré tout, le phénomène influent du vieillissement de la population continuera cette année jusqu’en 2033. Il y aura de nouvelles ouvertures de postes dans tous les secteurs, en conséquence, ce qui contribuera à un marché du travail dynamique. La pénurie de main-d’œuvre au Québec semble accélérer le marché du travail vers des emplois mieux rémunérés. En ce moment, trois emplois sur quatre sont occupés par des diplômés de niveau postsecondaire. Ceci indique qu’une majorité de travailleurs sont en mesure d’ajuster leurs compétences, afin de se requalifier pour aller vers des secteurs où les demandes sont les plus grandes pour les postes ayant les meilleurs avantages sociaux.