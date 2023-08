Ses deux enfants suivent ses traces et deviennent pilotes comme lui

L’aviation fascine les gens depuis toujours, mais Sébastien Léopold n’aurait jamais prédit que ses deux enfants deviendraient pilotes comme lui.

«Ce n’était pas mon rêve, mais c’est le fun en maudit, par exemple!» lance-t-il.

Le papa de 53 ans a eu le privilège d’être aux côtés de sa fille Stéphanie, 27 ans, lorsque celle-ci a effectué son premier vol pour Air Transat, au début du mois. Le voyage Montréal-Toulouse restera gravé dans leurs mémoires à tout jamais. «Job de rêve!» s’est exclamée Stéphanie sur Facebook.

Photo fournie par Stéphanie Léopold

Sébastien assure qu’il n’a pas fait d’effort particulier pour inciter ses enfants à suivre ses traces. «Quand je revenais à la maison, je n’arrivais pas avec de petits avions. Je ne disais pas “faire ça dans la vie, c’est super!” Non, pas du tout.»

L’idée de devenir pilote trotte pourtant dans la tête de Charles-Antoine, 26 ans, depuis qu’il est ado. «C’est pas mal en secondaire 3 que j’ai eu le déclic: je vais faire ça dans la vie», confie-t-il.

«Tu ne me l’avais pas dit!» réplique Sébastien en riant.

Un Cessna qui a bien servi

En 2014, à l’âge de 17 ans, il a amorcé ses cours de pilotage à l’école Aéro Loisirs de La Macaza, dans les Laurentides, sur un appareil Cessna 150 appartenant à ses parents. Cinq ans plus tard, sa sœur allait faire de même.

«L’avion a servi à former deux pilotes, ç’a été bon», se réjouit Sébastien.

Le parcours de Stéphanie a été un peu plus sinueux. Quand elle était petite, elle rêvait d’être astronaute. Elle a finalement opté pour la biologie quand elle s’est inscrite à l’Université de Montréal.

«J’adorais la bio, mais je voyais ce qui se passait à côté», raconte-t-elle. Quelques mois plus tôt, son frère avait commencé sa formation pour devenir pilote commercial. Comme tant de jeunes, elle se demandait si elle avait fait le bon choix. Après une session, elle a quitté l’université pour amorcer sa formation de pilotage.

«Je n’avais pas du tout vu ça venir», jure Sébastien.

Les prochaines années ne seront pas de tout repos pour Stéphanie.

«Il y a des moments plus difficiles où on ne voit pas le bout du tunnel, raconte-t-elle. Je devais me consacrer à fond à ma formation, ce qui fait que j’ai manqué beaucoup de temps avec mes amies, avec ma famille.»

Elle quadrille le ciel américain

Son premier emploi de pilote l’a amenée dans l’Ouest canadien et aux États-Unis, aux commandes d’un petit avion de photographie aérienne.

«Je volais du nord au sud et du sud au nord jusqu’à tant que je n’aie plus de gaz!» rigole-t-elle. Stéphanie a ensuite passé quatre ans comme pilote dans le Nord canadien.

De son côté, après avoir été cinq ans chez Air Inuit, Charles-Antoine a effectué son premier vol chez Air Transat en novembre dernier, lui aussi aux côtés du paternel.

Photo fournie par Charles-Antoine Léopold

«Tu t’en vas aux toilettes et quand tu reviens, tu ouvres la porte [du poste de pilotage] et c’est ton fils qui est assis à droite, ça fait drôle!» souligne Sébastien.

Chose certaine, ses deux enfants ne regrettent pas leur choix de carrière.

«Quand je m’en vais travailler, je vais m’amuser, résume Charles-Antoine. J’ai tout le temps du fun. Piloter l’avion en tant que tel, c’est super cool. En plus, quand t’arrives, par exemple en Europe, eh bien on visite, on va manger dans des bons restaurants, on passe du bon temps.»

