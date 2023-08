Tenues tendances pour le Festival M.A.D.

Les adeptes de mode seront servis ce week-end, puisque le Festival M.A.D. (Mode, Arts et Divertissement, anciennement Mode et Design) s’installera dans le Quartier des spectacles avec une programmation gratuite célébrant la mode locale. Une cinquantaine de créateurs présenteront leurs produits dans les boutiques éphémères qui parsèmeront le site. Et la scène sera l’occasion de découvrir les collections de la relève de designers (Guillaum Chaigne et Lakuachimoto), le tout entrecoupé de numéros de danse et de performances musicales (Lou Phelps et Claudia Bouvette).

Pour quiconque s’est rendu sur les lieux dans les années précédentes, c’est l’endroit idéal pour apprécier l’expression personnelle à travers les vêtements, tout en découvrant l’interprétation des tendances du moment par les férus de mode de la métropole.

Voici donc quelques inspirations de looks que je ne serais pas surpris de voir être réinterprétés dans le Quartier des spectacles ce week-end.

Taylor Zakhar Perez

Photo fournie par Gotham/GC Images

Taylor Zakhar Perez adopte le style rétro-athlétique en arborant cet ensemble Ami Paris composé d’un gilet ivoire, un vêtement clé de la prochaine saison, et d’un pantalon à rayures latérales.

Maddie Ziegler

Photo fournie par Stefanie Keenan/Getty Images

La chemise blanche Miu Miu ouverte sur la bralette noire et la jupe fuseau café au lait de la même marque mettent l’accent sur l’approche désinvolte de la silhouette. Tout comme la danseuse Maddie Ziegler l’a fait.

Billie Eilish

Photo fournie par Tim Snow

Reconnue pour ses grands t-shirts, qu’elle portait d’ailleurs lors de son passage à Montréal à Osheaga, Billie Eilish a opté pour un chandail de motocross XMX personnalisé du mot Poetic, assorti à un short de sport, une superposition de chaussettes et des baskets Nike.

Emily Ratajkowski

Photo fournie par TatianaK / BACKGRID

Projetons-nous à l’été 2024, le bermuda long sera la pièce maîtresse de plusieurs silhouettes. Si vous en avez un à portée de main, vous pouvez imiter le look d’Emily Ratajkowski. Elle a agencé un bandeau Cotton On à un bermuda EB Denim et des baskets Vans, un sac Loewe à l’épaule.

Lukas Gage

Photo fournie par Jojo Korsh/BFA.com

En glissant sa chemise dans son pantalon, Lukas Gage donne l’impression que ce deux-pièces Givenchy est une combinaison. Un truc à essayer !

Kaitlyn Dever

Photo fournie par Stefanie Keenan/Getty Images

La beauté des pièces transparentes et ajourées est que l’on peut s’amuser à les superposer : cela donne d’infinies possibilités. Kaitlyn Dever y est allée d’un look à la fois chic et décontracté en enfilant une camisole pailletée sur une bralette blanche, rappelant son sac et ses mules, agencée à un jean droit.

Greta Ferro

Photo fournie par Givenchy

Greta Ferro a préféré la version bermuda du tailleur estival et elle a assorti le tout à des bottillons pointus. La tenue Givenchy est composée d’une veste smoking ample, d’une blouse en mousseline et d’un bermuda long.

Camille Razat

Photo fournie par Givenchy

On craque pour le look Givenchy de Camille Razat : les lunettes originales, le jean cargo délavé, taché et trop long, la blouse écourtée en mousseline et la veste texturée, sans oublier les chaussures lacées.

Lea Michele

Photo fournie par Gotham/GC Images

Le combo noir et blanc assure un look teinté d’un certain classicisme, mais voilà que le choix d’une blouse à capuchon injecte une touche d’originalité à cette composition griffée Alaïa. Un blouson léger en nylon pourrait aussi faire l’affaire et insuffler un élément athlétique au look. Lea Michele a cru bon d’ajouter une touche de couleur avec un petit sac rouge de la marque Savette.

Bella Poarch

Photo fournie par Stefanie Keenan/Getty Images

On ne se lasse pas du style écolier. Bella Poarch coche toutes les cases avec cette tenue Miu Miu : t-shirt blanc, chandail tricoté, jupe courte à plis, chaussettes et salomé.

Look de la semaine: Éléonore Lagacé

Photo fournie par Jimmy Hamelin

Pour souligner la 13e édition du Dîner en blanc Montréal, qui avait lieu jeudi soir dernier au bassin Peel, Éléonore Lagacé s’est composé une silhouette athlétique, « car je voulais être confortable et avoir du fun ! » a lancé la chanteuse et comédienne. « Je suis allée fouiller dans la garde-robe de ma petite sœur Ariane et j’ai emprunté son justaucorps Aritzia. C’est mon amie Anne-Sophie Gaudet qui a personnalisé mon pantalon de guitare-visage », a-t-elle précisé. Un look qui célèbre la mode et le talent local !