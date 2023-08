US Open: Bianca Andreescu contrainte de se retirer du tournoi

NEW YORK | Il y aura une Canadienne en moins en action au US Open. Bianca Andreescu a annoncé samedi qu'elle était contrainte de se retirer du tournoi qu'elle a remporté il y a quatre ans, elle qui est toujours incommodée par une blessure.

Andreescu, 51e mondiale, devait faire son entrée en scène à New York mardi, contre l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, classée 45e sur la WTA.

Si elle l'avait emporté, et que la Québécoise Leylah Fernandez avait aussi gagné son premier match, les amateurs de tennis auraient eu droit à un duel tout canadien au deuxième tour.

Défaite d'entrée de jeu à Montréal par l'Italienne Camila Giorgi, il y a trois semaines, la joueuse de 23 ans avait ensuite fait l'impasse sur le tournoi de Cincinnati, citant une fracture de stress au dos. Elle espérait être remise à temps pour les Internationaux des États-Unis.

Une longue liste de blessures

C'est une autre tuile qui s'abat sur la carrière de l'Ontarienne, qui, vendredi soir, avait participé à New York à la soirée soulignant les 50 ans de la WTA.

Photo Getty Images via AFP

Depuis son excellente saison 2019, durant laquelle elle a remporté trois titres d'importance, dont le US Open, Andreescu a été incommodée par une multitude de blessures.

Elle avait aussi choisi de prendre une pause de près de six mois du circuit afin de se ressourcer, à la fin de 2021, des moments pendant lesquels elle a même songé à faire une croix sur sa jeune carrière.

Cette blessure est d'autant plus dommage que l'ancienne quatrième mondiale avait connu de bons moments à Wimbledon, en juillet dernier. Elle y avait atteint le troisième tour avant de tomber en trois manches devant l'éventuelle finaliste et sixième favorite, la Tunisienne Ons Jabeur, et espérait que cette bonne séquence relance en quelque sorte sa carrière.

Photo AFP

Quatre Canadiens en lice

Andreescu sera remplacée dans le grand tableau du US Open par une joueuse issue des qualifications ou une athlète qui aura été repêchée après avoir perdu au dernier tour des «qualifs».

Il reste maintenant quatre Canadiens en lice à New York: Fernandez, Félix Auger-Aliassime, Milos Raonic et Rebecca Marino.

Denis Shapovalov avait aussi récemment décidé de se retirer du tournoi, lui qui soigne une blessure tenace au genou gauche.