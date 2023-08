Broadway: 5 comédies musicales qui valent le détour

Chaque année, le long week-end de la fête du Travail donne des ailes aux Québécois, portant plusieurs d’entre eux jusqu’à New York et son artère culturelle par excellence, Broadway. Mais devant toutes ces marquises illuminées, certains peinent à s’y retrouver. Quel spectacle voir? Suivez le guide.

Shucked

Photo courtoisie Matthew Murphy & Evan Zimmerman

Vous aimez le maïs? Vous en raffolez? Ça tombe bien, la comédie musicale Shucked promet de vous transporter vers la contrée américaine de Cob, où le bon vieux blé d’Inde est la principale richesse. Mais lorsque les récoltes commencent à défaillir, une jeune femme nommée Maizy devra faire la route jusqu’à la grande ville pour trouver une solution à ce problème qui accable la population entière de son patelin.

Le résultat est non seulement franchement hilarant et savamment écrit, il est aussi porté par des performances vocales de haute voltige, notamment offertes par Alex Newell, récompensé par le titre du meilleur second rôle lors de la plus récente cérémonie des prix Tony. Pour les fans de spectacles de la trempe de The Book of Mormon et autres Avenue Q.

À voir au Nederlander Theatre.

SIX

Photo courtoisie Joan Marcus

On connaît leur nom, ainsi que les grandes lignes de leur histoire. Mais aujourd’hui, les six femmes du roi Henri VIII – nommément Catherine D’Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne de Clèves, Catherine Howard et Catherine Parr – prennent la parole pour raconter leur parcours à leur manière.

Sur scène, six interprètes aux voix exceptionnelles remixent ainsi l’Histoire à leur gré, y insufflant une bonne dose de rythmes pop accrocheurs et d’humour. D’une durée de 80 minutes bien tassées, SIX s’avère le divertissement parfait pour une matinée bien remplie, ou encore le programme idéal pour ceux qui veulent voir un spectacle en soirée, tout en ayant le temps d’explorer les attraits de la Grosse Pomme au crépuscule.

À l’affiche au Lena Horne Theatre.

Little Shop of Horrors

Photo courtoisie Matthew Murphy & Evan Zimmerman

Après Jonathan Groff, puis Matt Doyle, c’est au tour de Jeremy Jordan de tenir la vedette de la nouvelle mouture du légendaire spectacle Little Shop of Horrors. S’inspirant du film classique du même titre, cette comédie musicale suit les tribulations d’un fleuriste... et de sa plante carnivore assoiffée de sang et de chair humaine.

Avec ses sonorités rock and roll, ses influences de Motown, et mettant en vedette une impressionnante créature meurtrière, Little Shop of Horrors tranche joliment avec l’offre usuelle de Broadway.

Présenté au Westside Theater.

Back to the Future

Photo courtoisie Matthew Murphy & Evan Zimmerman

Doc et Marty sont de retour. Et cette fois-ci, c’est en chantant – et en dansant – qu’ils tenteront de remonter le temps avec la comédie musicale inspirée du film culte Retour vers le futur. D’abord créé à Londres en 2020, le spectacle a fait le saut vers la Grosse Pomme il y a à peine deux mois, où l’accueil critique a été plutôt tiède.

N’empêche, les nostalgiques s’arrachent depuis les billets, d’autant plus que les chansons originales sont signées Glen Ballard, fréquent collaborateur de Michael Jackson, Alanis Morissette, Aerosmith et Van Halen, pour ne nommer que ceux-ci.

À voir au Winter Garden Theatre.

Sweeney Todd

Photo courtoisie Matthew Murphy & Evan Zimmerman

Josh Groban se glisse ces temps-ci dans la peau du célèbre – et démoniaque – barbier de la rue Fleet grâce à la reprise du grand classique de Stephen Sondheim, Sweeney Todd. Mais attention, la prémisse est particulièrement sombre; le chanteur incarne en effet un homme au passé trouble débarquant à Londres mû par une irrépressible soif de vengeance.

Le chanteur fait ici équipe avec Annaleigh Ashford et Gaten Matarazzo (oui, le Dustin Henderson de Stranger Things) pour faire revivre cette œuvre glauque promettant émotions fortes aux spectateurs.