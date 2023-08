Décès de Bob Barker: «Il rendait les gens heureux» affirme un ancien participant de «The Price is Right»

Suite à l’annonce du décès de Bob Barker dans la journée d’hier, un ancien participant revient sur son expérience à la célèbre émission américaine «The Price is Right».

• À lire aussi: L'animateur de «The Price is Right», Bob Barker, meurt à l'âge de 99 ans

Dominic Boudreau déclare qu’il était ébranlé d’apprendre la triste nouvelle en entrevue sur les ondes de LCN ce matin.

«Ça m’a fait de la peine. Je vous dirais que j’ai versé quelques larmes parce que depuis que je suis tout jeune, j’étais un admirateur de Bob Barker et de l’émission "The Price is Right"», mentionne-t-il en rappelant qu’il a toujours dit: «qu’un jour je serais à l’émission».

Un rêve qui se réalise

C’est en 2007, lorsqu’il a appris que Bob Barker allait prendre sa retraite, que M. Boudreau a pris l’initiative de se réserver un billet dans les studios de CBS.

Mais c’est au moment d’entendre la fameuse phrase emblématique de l’animateur "Dominic Boudreau, come on down!" (Dominic Boudreau, venez sur scène!), que le spectateur - maintenant participant – réalise que son rêve est sur le point de s’exaucer.

«Quand j’ai entendu mon nom, je pensais tomber sans connaissance», ajoute-t-il dans sa lancée.

M. Boudreau se rappelle très bien l’énergie qui fait vibrer le studio.

Pour lui, l’envie de monter sur scène n’était pas animée par la possibilité de gagner de l’argent.

C’était plutôt la rencontre de Bob Barker et de pouvoir lui serrer la main qu’il appréhendait à tout prix.

«Pour moi c’est ça qui était le plus important: de rencontrer cet homme que j’aimais, que j’aime toujours, que j’admirais parce que c’était un homme authentique», explique M. Boudreau qui précise que Bob Barker affichait son authenticité même lorsque les caméras ne filmaient pas.

«Il rendait les gens heureux» affirme-t-il.

Une expérience inoubliable

Dominic Boudreau raconte son expérience à l’émission «The Price is Right», un moment marquant dans sa vie.

«Quand vous dites que les étoiles sont enlignées, moi je suis un auteur-compositeur-interprète [...] et j’avais besoin d’un piano, mais eux ne savent pas ça» se remémore-t-il.

C’est à l’instant de dévoiler le prochain prix que tout prend son sens.

«C’est un piano!» s’exclame-t-il en entrevue, alors que cette scène qui semble arrangée «ne l’est pas».

Dominic Boudreau a finalement gagné l’instrument et l’a ramené au Canada aux grands souhaits de l’animateur qui voulait que le participant réalise son rêve.

Le musicien termine l'entrevue en surprenant Isabelle Perron avec une imitation de Ron Fournier qui se désole de la mort de M. Barker.

Bob Barker est décédé le 26 août 2023 de cause naturelle à l’âge de 99 ans.