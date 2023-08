Drame familial dans Lanaudière: le père souffrait d'une dépression sévère, selon une amie de la famille

L’identité des jeunes victimes et du père qui a tué ses enfants avant de s’enlever la vie dans un terrible drame familial survenu à Notre-Dame-des-Prairies, dans Lanaudière samedi après-midi, est maintenant connue.

Ce sont les corps de Ian Lamontagne 46 ans et de ses deux garçons, Antoine et Tristan, des jumeaux âgés de trois ans et demi qui ont été retrouvés sur place.

Interrogée par Le Journal, une amie de la famille, qui a choisi de garder l’anonymat, affirme que celui qui se faisait appeler Ianik Lamontagne souffrait de dépression sévère depuis quelque temps déjà.

« Il n’allait pas bien, il n’était pas heureux. Il m’a appelé cette semaine justement... J’aurais dû répondre », a-t-elle avoué, la voix brisée par les sanglots.

Selon elle, le père de famille et son ex-conjointe étaient séparés depuis une certaine période.

« Ce n’était pas tout blanc comme relation. Ils se sont souvent séparés, et après ils revenaient ensemble », a-t-elle souligné.

Une mère dévastée

Arrivés à la résidence de la rue Patrick vers 14h hier après-midi, ce sont les policiers qui ont fait la macabre découverte.

L’ex-conjointe est par la suite arrivée sur les lieux avant d’apprendre l’effroyable nouvelle qu’une mère de famille ne veut jamais entendre.

« Quand la mère est arrivée chez le père de ses enfants, les policiers lui ont appris la nouvelle. Je l’ai entendu crier, un cri inhumain. Jamais je ne pourrais l’oublier, je pense. C’était une scène crève-cœur », a confié une résidente du secteur, Natacha Champagne.

Des cris et des larmes

Cette dernière n’est d’ailleurs pas la seule voisine à avoir été bouleversée par les cris de la mère de famille à son arrivée sur les lieux.

« Je l’ai entendu crier deux fois, des cris vraiment atroces qui fendent le cœur. C’était sûr que c’était quelque chose de grave, mais je n’aurais pensé que ce serait quelque chose d’aussi atroce », a raconté Nathalie Taylor à TVA Nouvelles.

Selon les témoignages recueillis, peu de voisins connaissaient le père de famille. La plupart ignoraient même qu’il avait des enfants.

« Je n’imagine même pas dans quel état se trouve la pauvre femme. J’espère qu’elle va avoir beaucoup de support psychologique », a ajouté Mme Taylor, en parlant de la mère des enfants.

Les faits

• Samedi, la Sûreté du Québec a reçu un appel vers 14h pour trois personnes retrouvées inanimées sur la rue Patrick à Notre-Dame-Des-Prairies. À l'arrivée des policiers, ils ont constaté leur décès sur place.

• La SQ enquête sur ce qui s'apparente à un double homicide suivi d'un suicide et confirme que c'est un père qui a tué ses deux enfants avant de s'enlever la vie.

• La SQ a déployé son poste de commandement sur les lieux du drame afin de rencontrer des témoins et analyser la scène.

• Samedi soir, des enquêteurs des crimes contre la personne et des techniciens en identité judiciaire étaient toujours sur place pour analyser la scène de crime.

- Avec la collaboration de Maxime Deland, Louis Deschênes et TVA Nouvelles