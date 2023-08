Nathalie Petrowski raconte tout sur sa relation intense avec sa mère Minou

Je me serais attendu à une grosse brique, puisque les Petrowski ne sont pas des n’importe qui, Minou puis Nathalie ayant roulé leur bosse sur les autoroutes très fréquentées de la communication et des médias, sans parler du mari de Minou, dont on connaît tous l’histoire de sa découverte d’un immense talent caché, celui du jeune Jean-Claude Lauzon, appelé à devenir un cinéaste génial. Mais Nathalie, la fille de Minou et journaliste au Devoir puis à La Presse, nous livre plutôt un court condensé de cette « femme extraordinaire », mais un condensé bien rempli tout de même.

Bien rempli, dis-je, car cette relation mère-fille ne fut pas de tout repos, et cela jusqu’à son dernier repos, Nathalie ayant préféré demeurer en onde alors qu’on venait tout juste de lui annoncer la mort de sa mère. « La mort n’avait qu’à attendre », précise-t-elle.

Et puis, n’avait-elle pas un vieux contentieux à régler avec celle qui lui avait donné la vie, cet « animal égoïste », cette « femme égocentrique [...] contre laquelle je me suis construite », celle à qui elle ne voulait surtout pas ressembler.

Même sur ses derniers jours, Minou, cette sosie de la chanteuse Juliette Gréco, amoureuse des hommes autour d’elle, surtout les jeunes, Minou donc avait décidé par testament qu’on disperse ses cendres en mer Méditerranée, devant la ville de Cannes et en mai, pendant son festival du film, refusant du coup à ceux et à celles qui lui survivraient un lieu où se recueillir dans ce pays qui l’avait pourtant si bien accueillie, en lui donnant « une maison, un métier, un statut et une place de choix dans la société », ce qui chagrinait malgré tout Nathalie.

La bombe

Un jour, sa mère annonce solennellement à sa fille qu’elle est juive. Née en 1931 de parents qu’elle n’a jamais connus, ayant été abandonnée à sa naissance à Nice, en France, Minou sera élevée par une Française aux yeux bleus. Tous ces détails seront dévoilés au terme d’une longue recherche en vue de tourner un film sur la vie de cette mère malgré elle.

Nathalie se questionne sur ce que signifie le fait d’être soudainement juive. Les mêmes fantômes qui ont hanté la vie de sa mère la hanteront à son tour. « Je viens de me rendre compte que deux générations, seulement deux générations, nous séparent. Que je le veuille ou non, ils font partie de moi », se dit-elle.

Mais en réalité, cette identité ne la préoccupe guère à ce moment. À trois mois à peine, Nathalie sera confiée à ses grands-parents, qui en prendront soin jusqu’à l’âge de 5 ans. « Par paresse, par irresponsabilité ou parce qu’ils étaient paumés, mes parents se sont contentés d’aller chercher une petite fille toute faite, un produit fini, comme un meuble IKEA, monté par d’autres qu’eux », déplore-t-elle. Pour l’amour maternel, on repassera.

Quelques années plus tard, Nathalie, de retour dans le giron familial, déménage d’abord en banlieue d’Ottawa, puis à Montréal en pleine Révolution tranquille. Elle découvre un autre monde entre deux parents qui s’entredéchirent à n’en plus finir. Minou, toujours aussi extravagante et désinvolte, travaille alors à la télé de Radio-Canada. En 1968, en plein Flower Power, cette femme cougar avant la lettre abandonne enfants et mari et prend le train en marche pour la Californie, soi-disant pour y « chercher l’inspiration pour un nouveau roman ».

Malgré ce nouvel abandon, Nathalie voue, à cette époque, une admiration sans bornes pour cette mère singulière, attifée comme une star de cinéma. Car la vie excentrique de sa mère déteint immanquablement sur sa fille, qui apprend que « la fidélité, pour une femme mariée, était une valeur désuète et que tromper son mari n’était pas interdit ».

Mais libertinage ne rime pas nécessairement avec bonheur. À preuve : lorsque sa mère, à 54 ans, emménage avec un ami de son fils, 22 ans, le malaise est total. « Mais tant pis. Nous n’avions qu’à endurer », conclut Nathalie. Minou ira même jusqu’à poser nue, à 83 ans, dans un court métrage tourné par un nouvel Adonis. Cette frivolité, cette insouciance durèrent jusqu’à la toute fin, au grand désespoir de Nathalie qui joua, pendant tout ce temps, le rôle de pourvoyeuse pour ne pas que sa mère sombre dans l’indigence et ne finisse « itinérante au Carré Viger ».

Ce court récit est des plus émouvants. Merci, Nathalie.

Les cousins de l’Empire/Le Québec et l’Inde (1760-1947)

Après la comparaison entre le Québec et la Russie, voici une nouvelle étude comparative entre le Québec et l’Inde, deux cousins colonisés par un même empire, l’Empire britannique. Cela peut paraître gros au départ, car il y a peu d’affinités culturelles entre ces deux pays situés à des milliers de kilomètres de distance, mais pour ce qui est de la période comprise entre 1760 et 1947, donc plusieurs années avant la Révolution tranquille, « l’Empire agit comme un vase communicant et permet aux Canadiens français et aux Indiens de construire des identités et des expériences historiques communes, modulées par des systèmes parlementaires semblables ». D’ailleurs, André Laurendeau n’a-t-il pas traduit des discours émancipateurs de Gandhi, et des nationalistes indiens ne se sont-ils pas eux aussi inspirés du Québec pour revendiquer plus d’autonomie ? On découvre que le Québec était loin d’être le pays fermé que plusieurs s’évertuent à nous présenter et qu’on était à l’affût de tout projet émancipateur, transformant le nationalisme du terroir en luttes anticoloniales.

L’autre Russie

Son titre est prometteur. Le géographe connu Henri Dorion nous propose une « autre » Russie, loin des stéréotypes. Mais dès le départ, Dorion nous sert les mêmes refrains. Vladimir Poutine n’a rien à voir avec le peuple russe et il est un dictateur fini qui a instauré un système de désinformation très étanche, aussi bien auprès de son peuple qu’envers l’étranger, tandis que son armée se livre à des violences et des sévices en Ukraine. Pour la nouveauté promise, on repassera. Comme si le fait d’affirmer son admiration pour la Russie devait être contrebalancé par une dénonciation en règle de son gouvernement. Le passage sur la taille de Poutine est particulièrement ridicule. « Il [Poutine] dépasse de peu Franco, Lénine et Napoléon, mais il est plus petit que Staline et Hitler. On aura remarqué que tous ces personnages, outre leur petite taille, furent des dictateurs. Certains pensent qu’il y a là une relation de cause à effet : quand on se juge trop petit, on cherche à prendre les moyens pour être vu grand. » Avis aux futurs dirigeants de pays, qui devront désormais se soumettre au test de la taille. Au fait, quelle était la grandeur de René Lévesque ? Heureusement, ce livre ne se limite pas à ce passage saugrenu, et on découvre avec plaisir ce qui peut unir le Québec et la Russie, au-delà des montagnes russes et autres poupées russes.