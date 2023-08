Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 28 août qui valent le détour.

Tennis : Frances Tiafoe c. Learner Tien

À seulement 17 ans et à sa première saison chez les pros, l’Américain Learner Tien a reçu un laissez-passer pour le premier tour des Internationaux des États-Unis. Le jeune homme sera assurément très motivé de participer au prestigieux tournoi. Est-ce que ça sera suffisant pour vaincre Frances Tiafoe? Probablement que non, mais il est possible qu’il puisse soutirer une manche à la 10e tête de série de l’événement.

Prédiction : Victoire de Frances Tiafoe en quatre manches – 3,85

Soccer : Atletico Madrid c. Rayo Vallecano

En Espagne, l’Atletico Madrid a rendez-vous avec le Rayo Vallecano. Le club de la capitale détient une fiche de 17-8-3 contre ses prochains rivaux et n’a pas perdu contre eux depuis le mois de février 2013. De plus, sept des huit derniers matchs entre les deux formations se sont soldés par des gains de l’Atletico.

Prédiction : Victoire de l’Atletico Madrid – 1,95

Tennis : Varvara Gracheva c. Taylor Townsend

De retour aux Internationaux des États-Unis, la Française Varvara Gracheva est négligée face à l’Américaine Taylor Townsend. C’est étrange, car la première a un bien meilleur classement. Elle est la 40e joueuse au monde, tandis que sa rivale pointe au 132e échelon. De plus, Townsend a une fiche de 3-7 sur la surface dure cette année, contrairement à un dossier de 21-13 pour Gracheva.

Prédiction : Victoire de Varvara Gracheva – 2,18