Pour Jennifer Aniston, être en couple est «toujours un défi»

Jennifer Aniston admet que c’est «toujours un défi» pour elle d'être dans une relation amoureuse. Lors d'une interview accordée au WSJ. Magazine, elle a évoqué l’influence de ses parents sur sa vie sentimentale.

Jennifer Aniston estime qu’elle n’est pas «très douée» pour la relation de couple.

Et ses parents ne sont pas étrangers à son incapacité! Lors d'une interview accordée au mensuel WSJ. Magazine, la comédienne de 54 ans s'est confiée sur l'influence de la relation entre ses parents sur sa vie personnelle.

La star est la fille de l'actrice Nancy Dow et du comédien John Aniston, qui se sont mariés en 1965 et ont divorcé en 1980, alors que leur fille avait neuf ans. Le modèle familial ne l’a pas enthousiasmée!

«Je pense qu'il m'a toujours été difficile d'avoir des relations, parce que j'étais un peu seule», a déclaré l'ancienne de «Friends» au sujet de son éducation. «Mes parents, en observant la relation de ma famille, ne m'ont pas fait dire "Oh, j'ai hâte de faire ça"», a-t-elle remarqué.

«Je n'aimais pas l'idée de sacrifier qui vous étiez ou ce dont vous aviez besoin, alors je ne savais pas vraiment comment faire. C'était donc presque plus facile d'être une sorte de solitaire. Je n'avais donc pas de véritable formation à ce genre d'échanges», a -t-elle précisé.

La star de «Just Go With It» a révélé qu'elle donnait actuellement la priorité à ses propres désirs et besoins. «Il s'agit de ne pas avoir peur de dire ce dont on a besoin et ce que l'on veut. Et c'est toujours un défi pour moi dans une relation, a-t-elle admis. Je suis très douée dans tous les autres domaines, et c'est en quelque sorte celui qui me pose le plus de problèmes...»

Jennifer Aniston a été mariée à Brad Pitt de 2000 à 2005. Elle a ensuite épousé Justin Theroux en 2015, mais ils ont divorcé trois ans plus tard, en 2018. L'actrice a également eu des relations avec John Mayer et Vince Vaughn.