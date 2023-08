Télé: les nouveautés des chaînes spécialisées

Pour séduire leur public, les chaînes spécialisées doivent redoubler d’efforts et solidifier leur ADN. C’est du service personnalisé qui répond aux intérêts et passions d’une clientèle précise en espérant accrocher quelques nouveaux téléspectateurs au passage. Chaque saison, de nouveaux rendez-vous s’ajoutent pour renforcer leur marque, comme en témoignent ces émissions.

Réal débarque

Photo fournie par CASA

L’humoriste Réal Béland aime beaucoup la rénovation. Après avoir surveillé son propre chantier, il s’affaire cette fois-ci à donner un coup de main à des gens pour faciliter la réalisation de leur projet. Il sera secondé par la designer Daphné Morin et l’entrepreneur Martin Labonté. Et évidemment, tout se fera dans la bonne humeur et l’humour. Réal se permettra même de tester un peu les connaissances des participants.

Jeudi 21 h à CASA

Plein gaz

Photo fournie par Z

Nous sommes ici plongés dans l’univers de la course automobile récréative. On suit au quotidien les entrepreneurs Jason Labrosse et Elie Arsenault du ICAR-Route 66. Nous sommes aussi témoins des débuts de Benoît Gagnon à la Coupe Nissan Sentra. Avis aux amateurs de vitesse et de bolides.

Lundi 19 h 30 à Z

Démasqués

Photo fournie par Canal D

Faire croire à une vie qui n’est pas vraie et devenir célèbre sur ces mensonges. Certaines personnalités ont réussi à nous flouer par le passé avant d’être démasquées puis de fuir l’espace public. Cette série remonte les faits, met en lumière les méfaits et explique les répercussions du mensonge.

Vendredi 20 h 30 à Canal D

Tout pour vendre

Photo fournie par Canal Vie

On sait que l’immobilier est un sujet chaud ces dernières années. Si le marché a ralenti récemment, il est important d’avoir les bons outils pour mettre en valeur sa maison. Mélissa Bédard rencontre des propriétaires qui souhaitent vendre sans courtier, mais avec le soutien d’experts. Une designer est à leur disposition pour rafraîchir l’intérieur. Ils ont un petit budget pour prendre les bonnes décisions. On suit leurs démarches de l’évaluation jusqu’à la vente.

Mardi 21 h à Canal vie

Colosse Plamondon

Photo fournie par Canal D

Dans le credo true crime, cette série en cinq épisodes retrace l’affaire d’Yves Plamondon qui avait été reconnu coupable de trois meurtres au milieu des années 1980. Condamné à la prison à vie, il a toujours clamé son innocence. En 2014, il a été libéré et blanchi. C’est 30 années perdues à cause de complots, de faux témoignages et d’une enquête bâclée.

Vendredi 21 h à Canal D

Couples en survie

Photo fournie par Canal vie

Kim Rusk anime une téléréalité dans laquelle des couples sont appelés à tester la solidité de leur relation en vivant dans un cadre survivaliste pendant 36 heures. On dit que c’est dans l’adversité qu’on devient plus fort. C’est ce qu’on verra. Pendant leur périple, les candidats pourront bénéficier de l’expertise d’un spécialiste en survie et d’une coach en relation de couples. Voyons voir s’ils vivront heureux !

Mercredi 20 h à Canal vie

La route des micros avec Max et Guillaume

Photo fournie par Évasion

Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse font de nouveau équipe. Cette fois-ci, ils partent à la découverte des microbrasseries du Québec. S’il y a un secteur en pleine expansion, c’est bien celui de la bière. Nos deux amateurs rencontrent des brasseurs dans leurs installations afin de partager leur histoire et évidemment, un verre de houblon. Fins compétiteurs, Max et Guillaume terminent chacun des épisodes avec un défi entre amis.

Vendredi 22 h sur Évasion

Classe de chefs

Photo fournie par Unis tv

Comment se développe la passion pour la cuisine ? Comment on devient chef ? Quelles sont les clés de la restauration ? Cette série documentaire d’observation nous entraîne au cœur de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, l’ITHQ, où sont formés les chefs de demain. Nous sommes en début d’année scolaire et nous aurons le privilège de suivre trois cohortes dans leur parcours culinaire.

Dès le 7 septembre à 20 h sur Unis tv

Curium

Photo fournie par Radio-Canada

Il y a tant de choses à comprendre de notre planète. Félix-Antoine Tremblay est curieux et s’intéresse à tout ce qui touche à la science, à la nature et à la technologie. Il se pose toutes sortes de questions sur des concepts et des phénomènes qui ont des retombées sur notre vie sur Terre. Pour y répondre, il va à la rencontre de spécialistes qui savent vulgariser et mettre les choses en perspective. Un rendez-vous familial pour mieux connaître bien des choses.

Samedi (dès le 2 septembre) 18 h sur ICI Explora

Le monde est à nu !

Photo fournie par TV5

Titre accrocheur pour une série documentaire qui s’annonce assez inusitée. L’humoriste Martin Vachon parcourt le monde afin de connaître le rapport des différents peuples avec la nudité. Dans chaque épisode, on dévoile les secrets intimes d’un pays et de ses habitants.

Dès le 8 septembre 21 h à TV5

Là pour rester

Photo fournie par Corus

Certaines grandes marques ont réussi à traverser le temps. Elles se sont créé une place dans notre culture populaire. Le comédien Fabien Cloutier explore l’histoire de ces produits vestimentaires, alimentaires ou culturels qui contribuent à parfaire notre identité, et s’intéresse à ceux qui les ont mis sur le marché.

Dès le 22 septembre à 22 h sur Historia

J’aime ton style

Photo fournie par Eric Myre

Marie-Josée Gauvin s’immisce dans la garde-robe de personnalités connues afin d’en découvrir les pièces chouchoutes ou jamais vues, celles qui ont une histoire ou sont liées à un souvenir particulier. On revisite et commente certains looks avec une dose d’autodérision.

Dès le 20 septembre 21 h sur Elle fictions

Luxe au soleil

Photo fournie par CASA

Alors que l’hiver va s’installer doucement, Julie Asselin nous propose une incursion dans le milieu de l’immobilier de luxe sous le soleil de la Floride. Grâce à elle, nous pourrons scruter les ensembles résidentiels de luxe exclusifs, des résidences somptueuses, la vie sur des yachts et toute la démesure qui émerge de ces lieux qui font rêver. Rendez-vous à Palm Beach, South Beach et autres endroits chauds et clinquants.

Dès le 9 novembre à 21 h sur CASA

Cascadeurs

Photo fournie par Corus

Cette série documentaire nous propose une incursion dans un univers aussi fascinant que dangereux : celui des cascadeurs. On plonge ainsi dans leur quotidien, dans la création de scènes, dans la préparation des cascades et la planification de chaque geste. Tout est réglé au quart de tour. C’est aussi l’occasion de recueillir quelques anecdotes de tournage et des réflexions au visionnement de scènes marquantes. Patrick Labbé assure la narration.

Dès le 8 novembre à 22 h sur Historia

Demain l’Afrique

Photo fournie par TV5

Continent méconnu, dont on ne parle malheu-reusement pas beaucoup, l’Afrique est un territoire large et diversifié. Certains de ses pays sont en pleine émancipation et les jeunes générations s’affairent à y faire grandir leur nation. Le journaliste Raed Hammoud visite ces grandes villes africaines et rencontre de jeunes passionnés qui provoquent des changements dans leur domaine afin de faire évoluer la société.