Un sprinter américain se moque des joueurs de la NBA

Le sprinter Noah Lyles a soulevé l’ire de plusieurs joueurs de la NBA dimanche.

L’Américain, qui a remporté trois médailles d’or aux Championnats du monde d’athlétisme, a fait allusion à la NBA qui utilise le terme «champion du monde», pour désigner les gagnants de la grande finale.

«Ce qui me tanne le plus, c’est de regarder les finales de la NBA et de voir les joueurs porter une casquette ‘’champion du monde’’. Champion du monde de quoi ? Des États-Unis ?»

Plusieurs joueurs de la NBA, dont Kevin Durant ont répondu à Lyles via les réseaux sociaux.

«Quelqu’un aidez cet homme», a écrit le joueur des Suns de Phoenix, visiblement agacé par les commentaires du sprinter.

D’autres joueurs comme Devin Booker, Damian Lilliard et Aaron Gordon ont eux aussi laissé savoir leur mécontentement.

Lyles a été incroyable lors des Championnats du monde d’athlétisme, avec des médailles d’or aux 100 mètres, 200 mètres et relais quatre fois 100 mètres.