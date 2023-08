Yvon Pedneault: «Méchant coup de poing dans le front» - Michel Beaudry

Méchant coup de poing dans le front et je ne l’ai jamais vu venir. Quand ça fait 47 ans que le lien d’amitié tient solidement la route, tu finis par croire que ce sera éternel mais samedi matin, le décès d’Yvon m’a assommé. Nous étions des chums, des collègues, des complices, des Brossardois et il était mon gourou de hockey depuis toujours. Vous n’avez pas idée comment Yvon Pednault a fouillé aussi creux et sous tous les angles pour tout savoir, ne rien manquer et vous communiquer le fruit de ses recherches, de ses expériences.

Peu de gens le savent mais, dans les années 70 et 80, Yvon a été représentant pour la compagnie de bâtons Titan. C’est lui qui a signé les ententes avec Wayne Gretzky, Mike Bossy et Michel Goulet. Pas pire, ça, m’a dit son fils, Éric.

Nous nous sommes connus en 1976 à CKAC et, tout de suite, l’amitié a collé. Nous avons joué au hockey ensemble pour l’équipe de la station de radio et on allait célébrer victoires ou défaites chez Alexandre, rue Peel. Janine, sa femme, est aussi devenue ma chum tout comme son fils Éric qui est aujourd’hui réalisateur à TVA. J’ai même bien connu la mère d’Yvon, l’adorable Lorette, qui n’était pas peu fière de son fils unique.

En 1983, j’étais devenu morning man à CKMF et je me suis presque mis à genou pour qu’il devienne chroniqueur sportif dans mon émission. Acolyte parfait et straightman comique et formidable pour accompagner les personnages que j’imitais. On a déjà fait un bulletin de sport qui a duré 11 minutes alors qu’on ne devait pas dépasser les 4 minutes. Rire comme des malades matin après matin, et les cotes d’écoute montaient incroyablement.

Jusqu'à l'os

Oui, méchant caractère, le Yvon, mais il se mouillait et ne craignait jamais d’aller plus loin que les autres. Il a aussi dirigé une équipe de hockey collégiale AAA (Collège Français), il a ouvert un magasin d’équipement de hockey à Brossard et n’a jamais cessé de développer des contacts et correspondances avec des journalistes des autres villes de la LNH ainsi que des intervenants de tous les niveaux dans le circuit. Tout le monde le connaissait et il connaissait tout le monde. Scotty Bowman, Bobby Clark, Denis Potvin, Harry Sinden, Mario Lemieux, Pierre Lacroix, Luc Robitaille, et j’en passe et j’en oublie.

Il a été un des rares Québécois parmi les journalistes qui, le samedi soir, collaboraient avec CBC (Toronto) dans Hockey Night in Canada. On le traduisait et il collaborait également avec des médias scandinaves. Il était bien en avant des rumeurs et il savait filtrer l’information. Il était dans la chambre de Guy Lafleur à Toronto lorsque le Démond Blond menaçait de faire la grève avant un match si on ne renouvelait pas son contrat. Il savait s’approcher des joueurs, des dirigeants et intervenants.

Sa passion pour le hockey de la LNH était presque une maladie. Il connaissait aussi bien la quatrième ligne des Blue Jackets de Columbus que le premier trio d’une équipe de la Ligue américaine. En connaissez-vous beaucoup capables d’analyser toutes les équipes de la LNH semaine après semaine comme il le faisait dans Le Journal de Montréal? Il connaissait des secrets, des mésententes non divulguées, des blessures cachées et il avait le numéro de téléphone de tous les agents de joueurs du circuit. Une machine.

Comme le roc

Quand j’avais ma page dans la section sport du Journal, je n’hésitais jamais à donner un coup de fil à Yvon avant de publier. On ne s’entendait pas toujours mais il adorait être mon grand frère, m’ajoutant quelques détails à mon sujet ou alors me fouillant sur des informations que j’avais colligées. Il était habile comme un enquêteur. Il était appliqué.

J’ai aimé travailler avec Yvon Pedneault à CKAC (il a déjà animé Les amateurs de sports), à CKMF, à TVA, TQS, RDS, au Journal. Radio, télévision, à l’écrit, il réussissait partout. J’admirais sa philosophie, son rire, son amour du public à qui il voulait en livrer le plus possible. J’aimais jouer au tennis et au golf avec lui et son fils Éric en Floride, le tout complété par de magnifiques bouffes de Janine qui doit bien attendre son Yvon là-haut.

On en perd un grand. Salut Pedz, mon gourou.