[À VOIR] Raphaël Gladu joue les héros avec un circuit gagnant, le Québec champion

Raphaël Gladu n’aurait pu rêver à un meilleur scénario: il a frappé un circuit pour donner la victoire au Québec, dimanche soir, lors de la finale du Championnat canadien de baseball senior masculin, à Red Deer, en Alberta.

«Je contournais les buts pendant que je voyais mes coéquipiers sortir sur le terrain pour m’accueillir au marbre, c’était fou, a décrit Gladu, au lendemain de son exploit. Ce sont des moments qu’on va se rappeler pour le reste de notre vie.»

Grâce à son circuit en solo, qui procurait une victoire de 6 à 5, le Québec a remporté cette compétition pour une première fois depuis 2007. Composée de joueurs actifs dans la Ligue de baseball majeur du Québec (LBMQ), la formation québécoise a eu le dessus sur la Saskatchewan en grande finale.

«Quand nous étions en défensive, je savais que j’étais le premier frappeur à notre retour au bâton, a raconté Gladu, qui évoluait au champ centre. Dans ma tête, je m’imaginais m’élancer sur le premier tir et faire un circuit. C’est exactement ce qui est arrivé.»

«C’est certainement mon circuit le plus satisfaisant», a poursuivi l’athlète de 28 ans, originaire de Trois-Rivières.

Une semaine de rêve

Dans le cas de Gladu, ce n’est pas peu dire lorsqu’il qualifie cette longue balle de sa plus satisfaisante en carrière, lui qui a notamment gravité pendant un peu plus de deux ans dans les filiales des Mets de New York.

«J’avais déjà frappé un circuit pour la victoire quand j’étais à ma première année dans l’organisation des Mets, au niveau des recrues, à Kingsport, au Tennessee, mais c’était en saison régulière. C’était différent», a précisé le Trifluvien, en se remémorant certains souvenirs de 2017.

Cette fois, la claque de Gladu a semé l’hystérie chez tous les membres de l’équipe du Québec. Le circuit venait couronner une semaine de rêve au cours de laquelle la formation a remporté ses quatre matchs durant la ronde préliminaire pour ensuite s’imposer 13 à 0 contre la Nouvelle-Écosse lors de la demi-finale.

Au terme du tournoi, c’est le Montréalais Moises Perez qui a par ailleurs reçu le titre de meilleur frappeur de la compétition.

«Nous étions venus ici dans le but d’avoir du plaisir, mais c’est aussi un objectif atteint d’avoir gagné», a résumé Gladu, en profitant au passage pour souligner l’excellent travail des lanceurs du Québec pendant le tournoi.

De coéquipiers à adversaires

À leur retour au Québec, plusieurs joueurs parmi les nouveaux champions canadiens passeront de coéquipiers à adversaires tandis que débuteront, mercredi, les séries éliminatoires de la LBMQ.

Gladu, qui évolue avec les Cascades de Shawinigan, aura toutefois encore un peu de temps pour se remettre de ses émotions puisque son équipe a obtenu un laissez-passer pour le premier tour après avoir conclu la saison régulière avec une fiche de 22-5. Parmi les clubs, les Cardinaux des Laurentides, les Expos de Sherbrooke, le Big Bill de Coaticook et les Blue Sox de Thetford Mines seront en action, cette semaine.