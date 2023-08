À VOIR: une fin de match complètement folle!

🎥 If you didn’t see how today’s game ended… here is the condensed version.



🪓 #Axemen 1-0 after seasoning open win in Sackville, NB



All Day • All Game • All In#goaxemen #goacadiago🤜🅰️🤛 #football #grind #seasonopener pic.twitter.com/uYCCdyrnFN