Carey Price dit adieu à son beau-père

Quelques jours après son décès, le beau-père du gardien Carey Price a eu droit à un dernier hommage dans l’État de Washington en fin de semaine, comme l’a souligné sa fille Angela sur son compte Instagram.

Une courte publication de l’épouse du gardien montrait ainsi toute la famille vêtue de noir à proximité du lieu de la cérémonie se déroulant à l’extérieur. Sur l’une des images, il est possible de voir les Price avec leurs trois enfants assis devant le cercueil placé sous une tente.

«Quand il y a eu beaucoup de larmes hier, nous avons également pu nous souvenir de papa avec des sourires et des rires. En célébrant sa vie et l’amour qu’il a partagé, nous avons eu une grande journée, a déclaré Mme Price. Merci pour chaque message, pour les mots attentionnés, pour les fleurs et pour les paniers de cadeaux. Merci aux amis ayant offert de la nourriture, conduit ou voyagé à travers le pays afin d’être avec nous hier [samedi]. Cela signifie tellement et nous sommes vraiment reconnaissants de compter sur un formidable groupe de gens se souciant de moi et de ma famille.»

La femme du porte-couleurs du Canadien a confirmé la mort de son père le 18 août.