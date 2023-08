«Ce n’est plus ce que c’était»: le marché Jean-Talon manque de relève

Le marché Jean-Talon n’est plus le même après une crise qui continue de faire mal aux producteurs de longue date inquiets de voir des allées entières désertes en pleine saison des récoltes.

«Ce n’est plus ce que c’était. Les jours de semaine, c’est pathétique, on n’a presque plus de clients. Les matinées, c’est désertique», laisse tomber Patrick Lauzon.

Les choses ont changé depuis que le producteur d'ail et de fines herbes de Sainte-Anne-des-Plaines a repris le kiosque de son père en 1996.

Son voisin a quitté le navire pendant la pandémie, laissant un espace vacant dans la section nord, où les étals de fruits et légumes se font de plus en plus rares.

Photo Anouk Lebel

Il y a cinq ans, le marché a été secoué par une crise telle, que certains craignaient pour sa survie. Après un rapport dévastateur du Contrôleur général de Montréal paru en 2018, la Ville a nommé une nouvelle direction qui a fait du ménage.

Exit les marchands qui font de la revente ou sous-louaient leur espace. Des tables à pique-nique occupent désormais les espaces vides. Et 21 des 194 emplacements sont encore disponibles.

Manque de relève

«Le patient était malade, mais l’opération est peut-être en train de le tuer, philosophe Guy Desgroseilliers.

Le cultivateur de Saint-Rémi a repris le kiosque que son père a fondé en 1964. À 65 ans, il s’estime chanceux d’avoir de la relève.

Photo Anouk Lebel

«Les jeunes se désintéressent de l’agriculture. C’est très demandant, les marchés sont ouverts sept jours sur sept, douze mois par année», explique le producteur de pommes de terre et de maïs.

«La semaine, il n’y a pas assez d’achalandage, on peine à faire nos frais», ajoute le fier représentant de la Ferme JP Desgroseilliers.

Et il est de plus en difficile et cher de venir jusqu’à Montréal, avec le prix de l’essence et le trafic, sans compter la pénurie de main-d'oeuvre qui frappe.

Des allées vides

À côté, les Wilson, des horticulteurs, ne sont déjà plus là depuis quelques années. Quant à son autre voisin, il en est à sa dernière saison avant de prendre sa retraite. Le kiosque qu’il occupait depuis soixante ans sera bientôt un autre espace vacant.

Il n’y a plus que six ou sept stands tenus par de petits producteurs, remarque Jacques Rémillard, qui tient le fort au kiosque de la Ferme Jacques et Diane depuis cinquante ans

«Quand j’ai commencé, c’était plein, le marché Jean-Talon», regrette le fermier, qui se désole de voir qu’en semaine, même la nouvelle allée de la relève est vide.