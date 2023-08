Cinq choses à savoir sur «Le Consentement», le film sur l'affaire Matzneff

Le Consentement, film adapté du récit autobiographique de Vanessa Springora, dans lequel elle révélait sa relation sous emprise avec l’écrivain Gabriel Matzneff, prendra l’affiche en France le 11 octobre prochain. On sait déjà que la regrettée Denise Bombardier sera présente dans le long métrage à travers un extrait de l’émission Apostrophes où elle avait affronté l’auteur français. Voici cinq choses à savoir sur ce film qui devrait faire grand bruit.

Un livre choc

Publié en janvier 2020, le livre Le Consentement, de Vanessa Springora, a provoqué une onde de choc en France, entraînant même l’ouverture d’une enquête par le parquet de Paris pour viols sur mineur. Dans ce roman autobiographique qui s’est vendu à près de 300 000 exemplaires, l'autrice raconte comment elle a été séduite par Gabriel Matzneff alors qu’elle avait 13 ans et lui, 50. C’est la réalisatrice française Vanessa Filho (Gueule d’ange) qui a adapté le livre pour le grand écran.

Dans la peau d'un prédateur

C’est l’acteur Jean-Paul Rouve, connu pour ses rôles dans Nos jours heureux et Podium, qui prête ses traits au personnage de Gabriel Matzneff. Le film nous replongera au milieu des années 1980, époque où l’écrivain, alors âgé de 50 ans, faisait la rencontre de Vanessa, 13 ans, qui deviendra son amante et sa muse. Mais «se perdant dans la relation», l'adolescente subira «de plus en plus violemment l’emprise destructrice que ce prédateur exerce sur elle», précise-t-on, dans le synopsis du film.

La jeune actrice Kim Higelin, petite-fille de Jacques Higelin, a été choisie pour incarner la jeune Vanessa tandis qu’Élodie Bouchez joue le même rôle à l’âge adulte.

Un film «très troublant»

Dans une entrevue accordée récemment à la radio France Inter, l’actrice Laetitia Casta, qui incarne la mère de Vanessa, a décrit Le Consentement comme «un engagement quasi politique».

«Le film est très troublant, il est très dur, ce n’est pas évident, a-t-elle confié. On ressort de là, j’étais remuée. Ça va toucher quelque chose de très profond, et de très difficile». Elle a ajouté qu’il fallait que «la jeunesse aille voir ce film».

Dans le film, le personnage de la mère, campé par Laetitia Casta, tente de s’opposer à la relation entre sa fille et Matzneff. «La question de la mère est compliquée, c'est très sensible. C'est ce qui m'a intéressée, c'est cette ambivalence, la complexité», a souligné à ce sujet Laetitia Casta.

Madame B. dans le film

L’autrice, journaliste et chroniqueuse Denise Bombardier, qui nous a quittés le 4 juillet dernier, a été la première à dénoncer publiquement les gestes pédophiles de Gabriel Matzneff, sur le plateau de l’émission littéraire Apostrophes, en 1990. On peut d’ailleurs voir un extrait de sa courageuse confrontation dans la bande-annonce du Consentement.

«On sait que les vieux messieurs attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Matzneff, lui, les attire avec sa réputation. Ce qu’on ne sait pas, c’est comment s’en sortent-elles, ces petites filles», lance Denise Bombardier dans cet extrait diffusé sur un petit écran de télévision dans une scène du film.

Pas encore vendu au Québec

La sortie du Consentement a été fixée au 11 octobre, dans les salles de l’Hexagone. Selon nos informations, le film n’a pas encore été acheté par un distributeur au Québec, mais il pourrait être présenté dans un festival à Montréal plus tard cet automne. À suivre...