Comment protéger l’argent que vous avez donné à votre enfant pour sa mise de fonds?

Votre enfant adulte souhaite acheter sa première propriété et vous l’avez aidé à constituer sa mise de fonds. S’il est en couple, comment protéger ce montant en cas de séparation?

Avec le prix de l’immobilier qui grimpe en flèche et la hausse des taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires, l’accès à la propriété est plus difficile, en particulier pour les jeunes qui en sont à leur premier achat. Pour donner un coup de pouce à leur enfant adulte, de nombreux parents vont, quand ils le peuvent, les aider à constituer la mise de fonds. Si c’est votre cas et que votre progéniture est en couple, vous vous demandez peut-être ce qu’il adviendra de la somme que vous avez versée advenant une séparation. Nihal Selim, avocate et vulgarisatrice juridique chez Éducaloi, indique que la situation varie en fonction de la situation, selon que les conjoints sont mariés ou pas.

Pour les couples mariés

«Si le couple est marié, alors c’est la règle du partage du patrimoine familial qui s’applique. Cela signifie que la valeur de certains biens qui ont servi à l’usage de la famille sera partagée moitié-moitié», explique-t-elle. Cela concerne même les biens qui n’appartiennent qu’à un seul des époux.

Parmi les biens qui entrent dans le patrimoine, on retrouve notamment la maison familiale et les meubles qui la garnissent, les véhicules utilisés pour la famille, le chalet, etc.

Il s’agit toutefois de la valeur nette, et il faudra donc soustraire les dettes qui sont rattachées au bien, le solde de l’hypothèque sur la maison par exemple. «De plus, si l’un des époux a utilisé une somme donnée en cadeau pour acheter la résidence, ce montant devra lui aussi être soustrait pour calculer la valeur nette», précise Nihal Selim. Ensuite, c’est cette valeur qui sera divisée entre les ex-époux.

Par exemple, si vous avez donné 50 000$ à votre enfant pour sa mise de fonds, et que la valeur de la résidence familiale est de 500 000$ avec un solde hypothécaire de 250 000$, le montant à diviser s’élèvera à 200 000$ (500 000$ - 50 000$ en cadeau des parents – 250 000$ de solde hypothécaire).

Attention, il faut toutefois être en mesure de prouver qu’il s’agit bel et bien d’un cadeau et qu’il a été utilisé pour la mise de fonds, sinon la somme sera incluse dans la valeur et partagée.

«La meilleure façon de procéder est d’inclure cette information dans l’acte notarié au moment de l’achat de la propriété», recommande l’avocate. Par exemple, que la somme de 50 000$ est un cadeau destiné à l’un des époux uniquement et qu’elle a été utilisée pour la mise de fonds. «Le notaire pourra donner des conseils avisés et aiguiller les acheteurs à ce sujet», mentionne Nihal Selim.

Pour les conjoints de fait

Si le couple n’est pas marié, alors la règle du partage du patrimoine familial ne s’applique pas. Mais là encore, la prudence est de mise, et l’avocate recommande d’inclure cette précision dans l’acte notarié. Ou encore, on pourrait y mentionner qu’en cas de séparation, le profit tiré de la vente de la propriété sera partagé en tenant compte de l’apport financier de chacun des conjoints.

Nihal Selim ajoute qu’il est également possible de décider et de prévoir dans un contrat de vie commune les conséquences en cas de séparation. Les conjoints de fait ont donc tout intérêt à en rédiger un pour se protéger, car ils n’ont pas les mêmes droits et obligations que les couples mariés ou unis civilement.

CONSEILS:

Pour éviter tout litige, soyez prévoyants et incluez les informations concernant un don d’argent éventuel dans l’acte notarié lors de l’achat de la maison. Cet acte constituerait aussi une excellente preuve en cas de litige, si le dossier venait à se retrouver devant les tribunaux.

Si vous préférez prêter l’argent à votre enfant et qu’il est marié, ce prêt sera considéré comme une dette et donc soustrait de la valeur de la propriété. Pour les conjoints de fait, l’idéal est là encore de mentionner l’existence de ce prêt dans un contrat de vie commune ou dans l’acte d’achat notarié.

Pour en savoir plus sur les implications légales d’un divorce ou d’une séparation, consultez la section consacrée à la séparation des couples mariés et la séparation des conjoints de fait sur le site d’Éducaloi (educaloi.qc.ca)