Comment rédiger une offre d’emploi en 2023

Comme vous le savez, le monde de l’emploi connaît une véritable révolution depuis quelque temps. Ce ne sont plus les employeurs qui ont le gros bout du bâton, mais les employés.

Les patrons doivent maintenant rivaliser d’ingéniosité pour convaincre des jeunes de se joindre à leur équipe.

Un employeur québécois a même acheté une île privée dans les Laurentides pour permettre à ses employés de se reposer!

Un emploi «passionnant»

Mon comptable m’a fait parvenir une offre d’emploi qui a été publiée sur le site Kijiji il y a quelques mois.

Il s’agit d’une offre pour travailler... dans un salon de massage érotique à Montréal!

Je vous la retranscris en intégralité même si elle est un peu longue, car cette offre d’emploi vaut son pesant de Kleenex.

«Explore une aventure passionnante en rejoignant notre équipe d'experts en bien-être!

Si tu as une affinité naturelle avec l'univers apaisant du massage et que tu souhaites apporter une touche spéciale à cette expérience, cette opportunité est faite pour toi ! Si tu es confiante, curieuse et désireuse d'explorer de nouvelles opportunités, tu es au bon endroit!

Si le toucher thérapeutique t'intéresse et que tu cherches un environnement de travail flexible, ne cherche pas plus loin. Nous adaptons nos horaires pour s'aligner sur ton style de vie.

Chez nous, les valeurs d'Amour, de Respect, de Transparence, de Joie et de Positivisme sont au cœur de notre approche. Nous nous efforçons d'offrir à nos clients une expérience de bien-être exceptionnelle, et nous recherchons des personnes comme toi, désireuses de créer une satisfaction client totale.

‍Laisse libre cours à ton talent de masseuse naturel et exprime ta sensibilité de manière authentique! Et pour t'aider à développer tes compétences, nous proposons des formations gratuites.

Rejoins notre équipe et joue un rôle essentiel dans la création de moments inoubliables de détente et de bonheur pour nos clients. Tout cela, dans un environnement de travail flexible et positif.

Contacte-nous dès maintenant par téléphone ou par message pour te lancer dans cette nouvelle aventure!

Rejoins-nous et apporte ta touche unique au bien-être de nos clients. Dans cet environnement épanouissant, tu verras que ton authenticité peut également se refléter dans des bénéfices financiers gratifiants.»

Les Hells recrutent!

«Experte» en bien-être! Des valeurs d’amour et de joie! Des moments inoubliables de bonheur! Des bénéfices financiers gratifiants!

C’est pas beau, ça?

Ça donne presque le goût d’envoyer son CV!

Bon, l’offre ne dit pas que la masseuse en question devra masturber des inconnus pas toujours ragoûtants pour leur procurer un «happy ending», mais comme dit l’autre, on n’attire pas des mouches avec du vinaigre!

Hâte de lire les offres d’emploi des Hells pour des postes de pushers ou de pimps.

«Horaire flexible. Possibilité de rencontrer des personnes intéressantes, même des gens de la communauté artistique! Vous aimerez tellement votre nouvelle famille professionnelle que vous voudrez porter ses couleurs! Parmi les nombreux avantages, notons des 5 à 7 animés, de nombreux partys et des voyages dans le Sud...»

C’est ça, le monde du travail en 2023!

Il faut savoir vendre son emploi!