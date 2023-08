France Beaudoin se dit privilégiée de durer à la télé

France Beaudoin et son équipe ouvriront la 15e saison d’En direct de l’univers en recevant une habituée de l’émission, Kim Richardson. Cette fois, la chanteuse à la voix puissante et chaude ne cassera pas la baraque et se laissera plutôt gâter par les invités qui la surprendront sur le plateau.

La sympathique animatrice et productrice s’inscrit dans la durée et elle bien consciente de cette «chance» de pouvoir faire le métier qu’elle aime depuis près de 35 ans, a-t-elle dit à l’Agence QMI lors du dévoilement de la programmation d’ICI Télé et d’ICI Tou.tv Extra, lundi.

Renouveler ses vœux

Elle aurait pu quitter son siège d’animatrice d’«En direct de l’univers» plus d’une fois, mais elle préfère «renouveler ses vœux» chaque année, consciente d’avoir un contact privilégié avec le public à travers ce rendez-vous musical chaque samedi soir. «J’ai assez de millage pour savoir que c’est rare et que ça n’arrive pas 1000 fois dans un cheminement d’animatrice.»

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Si l’émission est de retour, c’est que l’équipe aime les défis et qu’elle ne s’assoit pas sur ses lauriers, croit France Beaudoin. Après Kim Richardson, En direct de l’univers se mettra en mode kidnapping pour surprendre une personnalité et elle proposera ensuite une spéciale La petite vie avec Josée Deschênes, Marc Labrèche, Diane Lavallée, Marc Messier et Guylaine Tremblay pour marquer le retour de la populaire émission pour six nouveaux épisodes avec des personnages (et des perruques) vieillis. Marie Carmen, Mona De Grenoble, Louise Portal et Marianne St-Gelais y célébreront aussi leur univers musical cette saison.

«On n’a jamais l’impression de refaire la même affaire. J’aime le direct, j’aime la musique et j’aime le fait que l’on soit un rendez-vous pour des centaines de milliers de téléspectateurs en même temps», a indiqué celle qui songe à nouveau à exporter le concept d’En direct de l’univers afin qu’il soit adapté dans d’autres marchés. La France avait créé sa version il y a quelques années, mais sans le succès escompté. Elle revient aussi avec la formule des longues entrevues de Pour emporter, qui célébrera son 100e épisode sur ICI ARTV.

Dans un écosystème fragilisé par les grands joueurs américains, France Beaudoin, la productrice, est préoccupée par les pertes d’emplois, notamment.

«On ne souhaite à personne de disparaître, car ce n’est pas bon pour notre industrie. Plus que jamais, il faut être solidaires et ne pas s’attaquer entre nous, car les autres joueurs sont beaucoup plus gros que nous. Il faut aussi exposer nos jeunes à nos contenus, à notre culture.»

La fin de 5e rang

On aura droit à la conclusion de trois séries importantes au cours des prochains mois. D’abord 5e rangqui s’achèvera avec cinq saisons au compteur, puis Sans rendez-vous et C’est comme ça que je t’aime, après trois saisons chacune.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

En revanche, d’autres productions continuent sur leur élan, comme À cœur battant, Avant le crash, Discussions avec mes parents, Doute raisonnable, L’œil du cyclone, Plan B et STAT.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

D’ici quelques semaines, voire mois, on pourra par ailleurs découvrir les nouveautés La candidate, Lakay Nou, Temps de chien et aussi Crevée!, une série dans laquelle Bianca Gervais et son conjoint Sébastien Diaz, à la réalisation, cherchent à comprendre pourquoi elle est constamment épuisée!