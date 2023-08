Équipe nationale du Canada : John Herdman s’en va à Toronto ; l’intérim à Mauro Biello

Le Toronto FC a fait une belle prise en convaincant l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne masculine John Herdman de devenir son nouvel instructeur, lundi.

Ce serait d’ailleurs lui qui aurait effectué les premiers pas vers les «Reds» puisqu’il était en quête d’un nouveau défi.

«Je suis heureux d’obtenir cette nouvelle opportunité avec le Toronto FC. Personnellement, c’était le bon moment pour moi d’amorcer un nouveau défi dans ma carrière, et la structure et l’environnement d’un club était un contexte auquel j’aspirais. De pouvoir connecter et collaborer au quotidien avec le personnel et les joueurs me permet d’avoir accès à une expérience différente au niveau du développement, tant sur le terrain qu’à l’extérieur», a déclaré Herdman dans un communiqué du «TFC».

Selon le réseau TSN, son adjoint Mauro Biello dirigera le Canada de façon intérimaire. Assistant depuis 2018, le Québécois a aussi été à la tête de la sélection des moins de 20 ans. La légende de l’Impact de Montréal a également occupé divers postes avec ces derniers, notamment comme entraîneur-chef, d’août 2015 à octobre 2017.

Une carrière prolifique

Herdman est une figure très connue dans le monde du ballon rond canadien, lui qui a été à la tête des programmes féminins et masculins du pays. Sous sa gouverne, les Canadiennes ont remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2012 et de 2016.

Le Britannique a été engagé pour diriger les hommes en janvier 2018. Grâce à lui, le Canada a fait un pas de géant au classement de la FIFA et s’est qualifié pour sa première Coupe du monde depuis 1986, l’automne dernier au Qatar.

«John Herdman est le plus grand entraîneur-chef de l’histoire de Canada Soccer, a indiqué la présidente de la fédération, Charmaine Crooks, dans une déclaration écrite. [...] Nous aimerions le remercier pour son immense contribution pour notre jeu et nous lui souhaitons le meilleur dans son nouveau rôle au Toronto FC.»

Canada Soccer et Herdman auraient vécu quelques différends dans les derniers mois qui l’ont poussé à chercher la porte de sortie.

«Mon objectif a toujours été de laisser le jeu dans de meilleures dispositions et je suis sûr que cet objectif a été atteint pour le Canada», a expliqué le principal intéressé.

Du pain sur la planche

Il devra toutefois s’attendre à vivre beaucoup de pression à Toronto, où un seul entraîneur depuis 2020 a été en poste pendant une saison complète. Quatre pilotes se sont succédé après le départ de Greg Vanney en décembre 2020.

Terry Dunfield, qui assurait l’intérim depuis le renvoi de Bob Bradley en juin, n’a pas su redresser la barre et Toronto a perdu ses sept duels avec l’ancien entraîneur de l’académie sur les lignes de côté.

Les grands rivaux du CF Montréal n’ont pas gagné en Major League Soccer depuis le 27 mai et occupent la dernière place du classement de l’Association de l’Est avec 19 points en 26 matchs.