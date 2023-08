Justin Trudeau: une stupidité n’attend pas l’autre

Dans le dossier de l’immigration, une stupidité n’attend pas l’autre chez Justin Trudeau. Après avoir ouvert les vannes de l’immigration, le gouvernement Trudeau réalise soudain que le nombre élevé d’immigrants exacerbe la crise du logement.

Bien entendu, la crise du logement est attribuable à de multiples facteurs, tels que la multiplication incontrôlée des locations à court terme ou les taux d’intérêt élevés.

En revanche, les partis d’opposition, les conservateurs en tête, critiquent le gouvernement Trudeau sans apporter de solutions valables. Pierre Poilievre répète son mantra sur la déréglementation, comme si cela n’avait pas déjà été essayé ailleurs, comme si une telle déréglementation avait donné de bons résultats.

De nombreuses grandes villes sont aux prises avec de la spéculation immobilière, principalement hongkongaise à Vancouver et à Seattle, française à Venise, algérienne et chinoise à Paris, et ainsi de suite.

Parmi les solutions possibles, il apparaît évident qu’il faut interdire aux étrangers l’achat de maisons ou de condos dans les pays où ils n’ont pas établi leur résidence permanente.

Pressions de l’immigration

En 2022, la population du Canada a augmenté de 3%, en immense partie en raison de l’immigration massive voulue par le gouvernement Trudeau. Sans cette immigration, il y aurait environ 3% de logements de plus disponibles sur le marché. C’est énorme.

Cette année, le Canada risque encore de recevoir un nombre extrêmement élevé d’immigrants, ce qui aggravera la crise du logement.

Quelle est la réponse du gouvernement Trudeau? Il faut couper le nombre d’étudiants étrangers!

Pourtant, beaucoup d’étudiants étrangers demeurent au Canada après leurs études. Ils constituent la crème des immigrants, parce qu’ils sont éduqués, qu’ils sont bien intégrés, qu’ils sont jeunes et donc qu’ils ont de multiples années de travail devant eux.

Suspendre des traités

Mais non, le gouvernement Trudeau pense les couper, plutôt que de chercher à réduire le nombre de réfugiés, qui eux, forment une immigration peu rentable pour le Canada.

Le Canada est tenu, par des traités, de recevoir des réfugiés. Cependant, quand le nombre astronomique de réfugiés à des impacts aussi négatifs sur le bien-être de la population, il faut envisager de suspendre ces traités, en tout ou en partie.

Au lieu de cela, le gouvernement Trudeau veut accélérer la construction de logements. Mais avec quelle main-d’œuvre? Avec quels effets sur l’inflation? Avec quel argent et quels impacts sur nos impôts? Qui parmi les réfugiés peut se payer un logement neuf avec les hypothèques actuelles? Qui parmi les immigrants récents peut le faire? Qui même parmi les Canadiens moyens peut se permettre une telle dépense?

Les solutions existent. Elles sont douloureuses pour plusieurs catégories d’étrangers qui veulent s’établir au Canada. Mais dans les circonstances actuelles, le gouvernement a le devoir de gouverner en premier lieu dans l’intérêt de l’ensemble des gens qui sont établis au Canada et non pas dans celui de minorités de la banlieue de Toronto.