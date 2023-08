La cybercriminalité, une menace pour monsieur et madame Tout-le-Monde

Ce ne sont pas que les grandes entreprises qui doivent s’inquiéter des cybercriminels, mais aussi monsieur et madame Tout-le-Monde, autant ciblés via leurs courriels personnels que par le piratage de leurs données auprès des institutions, met en garde un spécialiste du domaine.

«On doit tous être concernés par la cybercriminalité, pas juste les présidents des grandes entreprises», a souligné Sami Khoury, dirigeant principal du Centre canadien pour la cybersécurité.

À la lumière d’une nouvelle évaluation des cybermenaces encourues par les Canadiens dévoilée lundi, M. Khoury a rappelé que l’une des principales menaces pour les citoyens reste les fraudes.

«[Il s’agit] de courriels que les citoyens peuvent recevoir et qui contiennent des offres qui sont trop suspectes ou des courriels d’hameçonnage qui pourraient les inviter à partager des détails trop personnels», a-t-il illustré.

Toutefois, ce sont de plus en plus des entreprises ou des institutions publiques — comme un hôpital — qui sont ciblées par les cybercriminels attirés principalement par l’argent. Une situation qui n’est pas sans risque pour les Canadiens.

«[Les cybercriminels] vont voler les informations personnelles des citoyens et demander une rançon pour ne pas que l’information soit publiée sur Internet», a expliqué le spécialiste.

«C’est des groupes qui n’ont aucun scrupule et qui le font simplement pour gagner de l’argent en exploitant le malheur des autres», a-t-il résumé.

Voici donc quelques conseils pour être plus résilients face à ces attaques de plus en plus difficiles à décerner:

· Avoir des mots de passe suffisamment complexes

· Ne pas utiliser le même mot de passe «à droite et à gauche». «Une fois qu’un mot de passe est compromis, ils le sont tous», avertit M. Khoury.

· S’assurer que son ordinateur ou son téléphone sont bien mis à jour, tout comme les logiciels de protection.

· Prendre l’authentification à deux facteurs dès que possible

· Vérifier si les sites web visités et qui demandent de l’information personnelle sont légitimes

«Notre mot d’ordre aujourd’hui c’est de prendre ça au sérieux, il faut se protéger et leur rendre la vie difficile», a soutenu M. Khoury.