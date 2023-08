Lionel Messi manquera des matchs, annonce son entraîneur

En dépit de ses succès instantanés avec l’Inter Miami CF, Lionel Messi est humain, et son entraîneur-chef, «Tata» Martino, souhaite le ménager un peu d’ici la fin de la saison, d’autant plus que la pente à remonter pour une qualification en séries de la Major League Soccer (MLS) semble trop importante.

Ainsi, certains partisans de formations adverses qui s’attendent à voir Messi en action lors de son prochain passage en ville pourraient être déçus. Car en plus de la MLS, le joueur-vedette sera appelé à représenter son pays lors d’affrontements internationaux. Pour Martino, il a atteint «une physique limite substantielle».

«Ce qui importe, c’est que nous accordons une valeur à la victoire et nous devons nous habituer à l’emporter de cette façon. Leo ratera minimalement trois parties, car il sera convoqué par son équipe nationale, tout comme d’autres. Nous savons que nous devrons continuer de gagner sans eux à quelques occasions», a mentionné l’instructeur, comme rapporté par le quotidien USA Today.

Dans le cadre des qualifications de la Coupe du monde 2026, l’Argentine a rendez-vous avec l’Équateur et la Bolivie les 7 et 12 septembre respectivement. Pour sa part, Miami accueillera Nashville mercredi, avant de visiter le Los Angeles FC dimanche. Par la suite, le Sporting de Kansas City se présentera en Floride le 9 septembre et sept jours plus tard, l’Inter se rendra à Atlanta. Plusieurs de ces duels risquent d’avoir lieu sans le vétéran en uniforme.

En feu

Depuis ses débuts avec le club floridien le 21 juillet, l’Argentin fait flèche de tout bois, ayant totalisé 11 buts et six mentions d’aide en neuf rencontres. Après avoir mené les siens vers le titre de la Coupe des Ligues, il a réussi son entrée officielle en MLS, samedi, même s’il a amorcé la rencontre de samedi face aux Red Bulls de New York sur le banc. En seconde demie, il a touché la cible dans un gain de 2 à 0 au New Jersey.

Or, ce triomphe est loin d’avoir sorti Miami du marasme au classement, car l’équipe se trouve à l’avant-dernier rang de l’Association de l’Est avec 21 points. Accusant 11 points de retard sur la dernière place donnant accès aux éliminatoires, elle doit disputer 10 matchs d’ici la fin, en plus de la finale du championnat américain, l’U.S. Open Cup.