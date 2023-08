LNH: une promotion pour le DG des «Caps»

Les Capitals de Washington ont promu le directeur général Brian MacLellan au poste de président des opérations hockey, lundi.

L’homme de 64 ans œuvrera toujours à titre de DG. Chris Patrick a quant à lui été nommé directeur général associé, tandis que Dick Patrick est devenu le président des «Caps».

• À lire aussi: Flames: Tyler Toffoli présente des exemples montrant pourquoi l’ex-entraîneur était détesté

• À lire aussi: Maple Leafs: l’entraîneur gardera-t-il son emploi très longtemps?

• À lire aussi: La malchance s’acharne sur Max Pacioretty

En 2023-2024, MacLellan vivra sa 23e saison au sein de l’organisation de la capitale américaine et sa 10e comme directeur général. Il avait d’abord été embauché comme recruteur. L’Ontarien a aussi occupé les postes de directeur du personnel des joueurs et d’adjoint au DG.

Depuis qu’il est le directeur général des Capitals, l’équipe a maintenu un dossier de 409-213-77 en saison régulière. Le club a remporté la coupe Stanley en 2017-2018 et le trophée des Présidents deux fois sous sa gouverne.

MacLellan a joué comme attaquant dans la Ligue nationale de 1982 à 1992. Il a porté les couleurs des Kings de Los Angeles, des Rangers de New York, des North Stars du Minnesota, des Flames de Calgary et des Red Wings de Detroit. Le natif de Guelph a amassé 172 buts et 241 aides pour 413 points en 606 rencontres.