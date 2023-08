Marc-André Fortin: «Je ne suis pas prêt à lancer la serviette»

Marc-André Fortin s’est fait plutôt discret ces dernières années chez les disquaires. Mais cela ne signifie pas que sa fibre artistique est atteinte.

«J’ai toujours des projets d’album, des idées de concept, mais c’est toujours la même question qui revient, à savoir si je m’embarque dans ce processus-là», a avoué le gagnant de la 3e édition de Star Académie (2005), qui produit d’ailleurs lui-même ses projets.

L’aspect financier et les ventes d’albums, qui ne sont plus ce qu’elles étaient, influencent l'équation, a-t-il soulevé. «Je ne suis pas prêt à jeter la serviette et à dire que je n’en ferai plus [d'album]. Je suis comme ambivalent à ce niveau-là. [...] Peut-être que je sortirai un EP ou quelques pièces ici et là», a-t-il poursuivi.

Pour ses derniers morceaux, enregistrés à Québec, Marc-André Fortin s’est entouré d’une équipe de musiciens du Saguenay–Lac-Saint-Jean, sa région natale. «Il y a quelque chose qui me rassure et qui me fait du bien», a-t-il dit, soulignant l’énergie et l’authenticité qui se dégageait et qui se ressentait à travers la musique.

Nostalgique du Saguenay

Originaire de Hébertville, un petit village dans lequel presque toute sa famille a vécu, Marc-André Fortin est en vieillissant de plus en plus nostalgique de sa région. «Il y a bien des choses qu’on faisait quand on était petit que je m’ennuie de faire aujourd’hui», a-t-il confié.

«Plus j’y vais souvent, moins j’ai le goût de revenir. J’ai le goût de rester là-bas et on dirait que plus je vieillis, plus c’est quelque chose qui me parle, d’avoir un pied-à-terre là-bas. Je me dis que je pourrais faire moitié-moitié, vivre une partie de l’année là-bas. C’est vraiment quelque chose qui me travaille de plus en plus», a avoué l’ex-académicien, qui a souvent eu à faire les allers-retours ces dernières années pour prendre soin de ses parents qui ont eu des besoins en santé.

«Mon nouveau trip, c’est de partir tôt. Je suis un lève-tôt dans la vie et je m’arrange pour être parti de la maison à 5h du matin. À 9h, 9h15, je suis arrivé chez mes parents au Lac. J’ai comme l’impression d’avoir gagné une journée», a partagé le chanteur, qui n’habite plus la région depuis 17 ans.

«Je te fais ça one shot, pas de trafic avec la musique au boute. Tout va bien!» a-t-il ajouté en riant.

Un hiver sans Décembre

Pour la première fois en 15 ans, le chanteur pourrait avoir un hiver tranquille. Depuis la fin annoncée de la superproduction Décembre en mars dernier, Québec Issime, qui avait dans les plans de refaire un nouveau spectacle pour le temps des Fêtes, n’a toujours pas donné suite aux artistes de sa compagnie.

«Je suis toujours en attente d’une réponse finale. Je me dis qu’il est quasiment trop tard», a-t-il indiqué à l’Agence QMI.

«Il y a une partie de ma tête qui ne croit pas cette affaire-là et qu’on va juste se retrouver dans nos costumes», a-t-il ajouté, avouant qu’il avait dernièrement lancé un appel de projets à des producteurs.

D’ici là, Marc-André Fortin occupera la première partie de Marc Hervieux dans le spectacle C’est si bon... de danser, cet automne pour trois soirs, au Cabaret du Casino de Montréal et à la Salle Albert-Rousseau de Québec.

Sa musique est toujours accessible sur les plateformes d’écoute en ligne.

Il sera également, ce lundi, à la dernière de La belle tournée, diffusée sur les ondes de TVA à compter de 21h.

Marc-André sera par ailleurs au Festival de montgolfières de Gatineau, ce vendredi, pour le spectacle carte blanche animée par Patrice Bélanger. Il partagera la scène avec, entre autres, William Cloutier, Luce Dufault, Benoit McGinnis, Jason McNally et Guylaine Tanguay.