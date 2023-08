Martin Luther King et le rêve inachevé

Il y a soixante ans, Martin Luther King prononçait un discours qui figure aux côtés des plus importants du 20e siècle.

Partageant son rêve d’un pays qui corrigerait les inégalités, il n’évoquait pas d’échéancier, se contentant d’affirmer que ses concitoyens y parviendraient «un jour».

Des Américains partagés sur cette question

Dans le contexte de polarisation qui prévaut chez nos voisins du Sud, vous ne serez probablement pas étonnés si j’écris que la perception du progrès de la cause de Luther King varie selon qu’on est républicain ou démocrate, blanc ou noir. Selon des données recueillies par le Pew Research Center, même l’influence de MLK n’est pas perçue de la même manière. Ils sont 48% chez les démocrates à reconnaître que le célèbre activiste a influencé leur vision de l’égalité raciale.

Chez les républicains, il n’y a que 30% des répondants qui répondent la même chose. Le même phénomène est observable sur les progrès enregistrés par la société américaine sur cette même question d’égalité.

On retrouve 67% de républicains qui affirment qu’on a enregistré des progrès importants, alors que 38% des démocrates sont de cet avis.

Si on ne considère que l’indicateur de la couleur de la peau, 83% des répondants issus de la communauté noire affirment que les efforts pour améliorer la situation sont insuffisants. Le pourcentage de blancs qui affirment la même chose est de 44%.

La longue marche vers la «terre promise»

Moins de 24 heures avant d’être assassiné, MLK lançait à ses partisans qu’ils atteindraient la «terre promise», mais qu’il ne la verrait peut-être pas avec eux.

Outre le caractère prophétique de son affirmation, on peut noter que des progrès ont été enregistrés, mais que la destination n’est pas atteinte.

Au-delà de la victoire historique de Barack Obama et de la présence d’une première femme noire à la vice-présidence, la situation de la communauté noire s’est-elle améliorée depuis 1963? Plus que les perceptions, les chiffres devraient nous offrir un portrait plus juste.

Pour l’année 2020, la pauvreté touchait presque trois fois plus les noirs que les blancs, le revenu d’une famille noire est près de 45% inférieur à celui d’une famille blanche et 40% des membres de la communauté noire se qualifiaient pour recevoir une aide de l’État.

L’accès à l’éducation supérieure s’est légèrement amélioré et la ségrégation raciale ne sévit plus dans le sud des États-Unis, mais vous avez constaté tout comme moi les efforts de certains États américains pour limiter l’enseignement de l’histoire des noirs et de l’esclavage.

Ce ne sont là que quelques statistiques, mais la terre promise devra attendre. D’ailleurs, depuis la fin du second mandat de Barack Obama, on voit et on entend plus souvent des racistes et des suprémacistes blancs qui ne se cachent même plus. Comme si c’était le prix à payer pour qu’un noir ait été le patron de la Maison-Blanche.