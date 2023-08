Meurtres de ses propres enfants: «Vers une année record»

Tout le Québec a été bouleversé samedi en apprenant qu’un père avait tué ses deux enfants avant de se suicider à Notre-Dame-des-Prairies dans Lanaudière. Ianik Lamontagne s’était fait arrêter quelques jours plus tôt pour avoir harcelé son ex-conjointe. Il aurait même mis des micros chez elle et placé un GPS sous son véhicule.

«C’est un drame inimaginable», se désole en entrevue au Québec Matin, le sénateur Pierre-Hughes Boisvenu.

Tout a-t-il été fait pour évaluer la dangerosité de Ianik Lamontagne entre son arrestation et le meurtre de ses deux enfants samedi? lui a demandé l’animateur Jean-François Guérin. «Je ne pense pas», laisse tomber M. Boisvenu.

Ce dernier y va de tristes statistiques. «Entre 2011 et 2020, 56 enfants ont été assassinés par un de leur parent, particulièrement le père et c’est presque 100 femmes tuées durant la même période dans un contexte de violence conjugale», détaille-t-il.

«Québec a posé certains gestes, pensons au bracelet électronique, mais ça touche 2 ou 3% des hommes qui sortent d’une prison provinciale. La majorité des hommes n’iront pas en procès, seront remis en liberté et on n’emploie pas les moyens pour garantir aussi bien la sécurité des enfants que de la conjointe», informe-t-il.

Le sénateur soutient que le gouvernement doit en faire plus. «La balle est davantage dans la cour du gouvernement fédéral pour modifier le Code criminel, pour faire en sorte que les conditions de remises en liberté soient beaucoup plus sévères, que les policiers soient beaucoup plus alertes qu’ils le sont actuellement et aussi au niveau des services de santé mentale.»

«Au Québec, c’est une faillite presque totale dans l’encadrement des gens qui souffrent de troubles mentaux. En 2023, on est en train de se diriger vers une année record en termes de meurtres liés soient à la violence conjugale ou à des troubles mentaux», appuie Pierre-Hugues Boisvenu.

