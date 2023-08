NFL: Matthew Stafford n’arrive pas à connecter avec les jeunes

Le quart-arrière des Rams de Los Angeles Matthew Stafford éprouve de la difficulté à entrer en relation avec les jeunes joueurs de l’organisation.

C’est ce qu’a raconté l’épouse du vétéran de 35 ans, Kelly Stafford, dans sa dernière baladodiffusion.

«C’est assez fou. Matthew est dans la ligue depuis un long moment. Il dit que c’est vraiment différent dans le vestiaire. Ils [les Rams] ont beaucoup de joueurs de première année et ils sont très jeunes. Il a l’impression de ne pas connecter avec eux», a indiqué l’animatrice du balado «The Morning After With Kelly Stafford».

«Dans le bon vieux temps, les gars prenaient leur douche, jouaient aux cartes et interagissaient après les entraînements. Peu importe ce qu’ils effectuaient, ils le faisaient ensemble. [...] Ils se parlaient. Maintenant, ils sont tous sur leur téléphone après les entraînements ou les rencontres d’équipe. Matthew se demande s’il doit être leur père et confisquer leur cellulaire. Il dit qu’il ne veut pas qu’ils le voient comme un entraîneur.»

«Monsieur»

En 2023, Stafford disputera sa 15e saison dans la NFL et sa troisième dans l’uniforme des Rams. Le club californien a remporté le Super Bowl en 2021, mais a été médiocre l’année suivante. Par conséquent, l’organisation a laissé partir beaucoup de vétérans.

«Ils l’appellent “monsieur”, a aussi dit Kelly Stafford. Il veut qu’ils le voient comme leur égal, car ils jouent tous dans la même ligue. Il veut apprendre à les connaître.»

Le pivot a donc pris les grands moyens, mais sa femme ne pense pas que ce sera un succès.

«Il a demandé à l’un des responsables de l’équipement de lui imprimer un livre avec une photo de tous les joueurs pour apprendre leurs noms. Il dit qu’il va ainsi pouvoir les interpeller pour leur demander comment ils ont passé leur week-end.»

«Je pense que ça va être difficile, parce que les jeunes s’en fichent, a ajouté la femme du quart-arrière. En fait, ce n’est pas qu’ils s’en foutent, mais plutôt qu’ils ont l’habitude d’être sur leur téléphone à la place d’avoir du plaisir avec les gars dans le vestiaire. C’est différent et un peu triste.»