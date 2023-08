Pas d'inquiétude pour Cole Caufield

Cole Caufield a été freiné dans l'élan qui lui aurait permis de devenir, à tout le moins, le premier marqueur de 40 buts du Canadien depuis Vincent Damphouse. Sachant que les carottes étaient cuites pour son équipe, le tireur d'élite a décidé de faire l'impasse sur le reste de la saison pour subir une importante intervention chirurgicale à l'épaule droite.

Peut-on espérer le revoir produire au même rythme lors de la prochaine saison? Alex Burrows est persuadé que oui.

«J’ai une blessure très semblable à la sienne durant ma carrière. J'avais également dû subir une opération, a raconté l'entraîneur adjoint du Canadien. J'ai dû suivre une période de réadaptation de près de six mois. Mais elle est revenue à 100% et je dirais même que c'est mon épaule la plus forte.»

«Je sais que Cole a suivi le protocole des médecins à la lettre. Il s'est entraîné fort. Je sais qu'il va revenir en forme dans l'espoir de connaître une grosse saison avec nous», a poursuivi Burrows.

Pour ce qui est des craintes qui pourraient possiblement subsister à la suite de cette opération qui lui a fait rater les 36 derniers matchs de la campagne, Burrows n'y voit pas la lueur d'un problème.

«Je ne pense pas. Tu renforcis tellement les muscles autour des ligaments touchés qu'il n'y a pas de crainte à y avoir. En plus, Cole, son rôle, ce n'est pas de jouer physique.»

