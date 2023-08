Peut-on encore compter sur la valeur de sa maison pour améliorer sa retraite?

Bien des Québécois comptent sur leur propriété pour pouvoir s’assurer une retraite confortable. Mais sa valeur suffira-t-elle le moment venu?

La maison est généralement le plus gros investissement que l’on fera dans une vie et la résidence familiale représente souvent une large part, voire la totalité, du patrimoine des Québécois. Dans ces conditions, il est logique que la plupart d’entre nous espèrent que cette valeur assurera nos vieux jours. Mais cette stratégie est-elle encore réaliste?

Pas assez de liquidités

Antoine Chaume Legault, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine chez Assante Capital, souligne qu’il faut se montrer prudent et bien faire ses calculs. «On a vu beaucoup d’accumulation de valeur dans l’immobilier. Plusieurs retraités n’étaient pas prêts à vendre et voulaient continuer à profiter de leur maison, mais ils n’avaient pas non plus suffisamment de liquidités pour soutenir leur niveau de vie», explique-t-il.

Le planificateur financier précise que si notre propriété représente 50% ou plus de nos avoirs nets, à moins de pouvoir bénéficier d’un généreux fonds de pension, il faudra probablement utiliser la valeur de notre maison en partie ou en totalité.

Puiser dans la valeur de sa propriété

En moyenne, au moins 50% des actifs des Québécois se trouvent dans leur propriété. Toutefois, la hausse accélérée de la valeur des maisons au cours des dernières années joue en leur faveur et peut leur donner un bon coup de pouce à la retraite.

Une option consiste à utiliser sa marge de crédit hypothécaire pour soutenir son niveau de vie et y puiser les liquidités dont on a besoin. «C’est un précieux outil de flexibilité financière. La marge peut atteindre jusqu’à 65% de la valeur marchande de la propriété», mentionne Antoine Chaume Legault, qui recommande aussi de payer minimalement les intérêts chaque mois. Cette marge sera finalement remboursée lors de la vente de la maison.

Vous n’avez pas accès à une marge hypothécaire? L’autre possibilité serait de contracter une hypothèque inversée. Dans ce cas, vous pourrez utiliser la valeur de votre propriété sans avoir à la vendre. Il sera possible d’emprunter jusqu’à 55% de cette valeur. Ces montants seront remboursés lors du déménagement, de la vente de la propriété ou du décès du dernier emprunteur. Antoine Chaume prévient toutefois que les taux d’intérêt sont élevés sur ce type de produit.

Vendre pour louer

Si vous êtes prêt à vous séparer de votre maison, une solution serait de la vendre puis de louer un logement. Ainsi, vous pourriez placer le montant obtenu lors de la vente et espérer obtenir un bon retour sur investissement, puisque les taux sont avantageux actuellement sur plusieurs types d’investissement, comme les obligations.

Une bonne retraite même sans propriété

Est-il possible d’envisager une bonne retraite, même sans être propriétaire? La réponse est oui. «Dans le contexte actuel, avec la forte hausse des taux d’intérêt hypothécaires, il peut être plus profitable de demeurer locataire. Il faut néanmoins faire preuve de discipline et placer le montant représentant la différence entre le loyer et ce que nous coûterait une maison ou un condo, au lieu de le dépenser», estime Antoine Chaume Legault. Il évalue que de cette façon, il sera possible d’accumuler davantage d’actifs qu’en étant propriétaire.

CONSEILS

· Il sera plus difficile de vous qualifier pour une marge hypothécaire si vous êtes déjà à la retraite. Soyez prévoyant et obtenez-la auprès de votre institution financière avant de quitter le marché du travail.

· Attention à ne pas considérer votre maison comme un guichet automatique en refinançant constamment votre hypothèque. Ce faisant, vous n’accumulez pas d’équité et vous aurez une bien mauvaise surprise à la retraite.

· Environ 50% du bas de laine est constitué sur la base des 10 premières années d’épargne. C’est pourquoi il est important de commencer à économiser tôt et d’adopter des habitudes d’épargne systématique.