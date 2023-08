St-Onge vs Zuckerberg, le combat de l’année!

La nouvelle ministre du Patrimoine répétera-t-elle contre Meta l’exploit qu’elle a réussi à Hockey Canada?

Le créateur de Facebook sera sûrement beaucoup plus difficile à «knockouter» que toute la direction de Hockey Canada réunie. La ministre a dû s’en rendre compte, la semaine dernière, lorsqu’elle a rencontré deux des sbires du milliardaire Zuckerberg. Elle souhaitait les convaincre que leur patron se plie à la nouvelle Loi sur les nouvelles en ligne (le projet C-18). Les représentants de Meta n’ont pas cédé un pouce.

La ministre ne demandait pas mer et monde. Juste que Meta participe à l’élaboration des règles que le CRTC doit mettre en place pour que la loi entre en vigueur. La loi obligera Facebook, Instagram et leurs semblables à négocier avec les médias canadiens une compensation pour les nouvelles qu’ils diffusent sur leurs plateformes. S’ils ne s’entendent pas avec les médias ou s’ils refusent de négocier avec eux, le CRTC fixera unilatéralement la compensation à verser.

DANS L’ARÈNE CONTRE JUSTIN?

Pas besoin de vous dire que chez Meta, Google et cie, on rue dans les brancards. On ne badine pas avec les milliardaires de la tech et ils ne badinent pas entre eux. Elon Musk et Zuckerberg ne voulaient-ils pas régler l’affaire de la création de Treads (nouveau concurrent de X, l’ex-Twitter) dans un combat d’arts martiaux mixtes sous l’œil des caméras du monde entier? Ce combat à la Georges St-Pierre dans une cage de fer a été contremandé, mais Zuckerberg n’a pas renoncé à coller au plancher les épaules de Musk. Pour l’instant, Zuckerberg n’a pas encore défié Justin à la boxe, mais il doit sûrement y réfléchir.

Zuckerberg n’a-t-il pas mis au point son Facebook en cachette des trois amis avec lesquels il avait commencé à travailler sur un projet similaire? Des amis qu’il a fini par payer presque 100 millions de dollars canadiens pour s’en débarrasser! Instagram n’avait pas encore deux ans lorsque Zuckerberg l’a acheté pour 1 milliard $ US plutôt que de l’avoir comme concurrent.

LE BLOCAGE DES NOUVELLES S’ÉTEND

Zuckerberg avait menacé de bloquer l’accès aux nouvelles canadiennes sur Facebook et Instagram avant même que le projet de loi C-18 soit entériné. Puis il a mis sa menace à exécution au grand dam d’Ottawa et de tous nos médias. Mais Facebook et Instagram ne se contentent pas de bloquer l’accès aux nouvelles des médias canadiens, ils bloquent aussi l’accès aux nouvelles qui sont issues des grands quotidiens étrangers comme Le Monde, Le Figaro et même le New York Time.

C’est contre ce guerrier «qui ne fait pas de prisonniers» que doit gagner la nouvelle ministre du Patrimoine. Elle n’est pas sortie de l’arène.

Mais qui trop embrasse mal étreint, dit le proverbe. Si le blocage de Meta s’étend aux médias étrangers, ceux-ci finiront par appuyer l’offensive que mène actuellement le Canada pour que les géants du net paient leur juste part dans la cueillette d’information. Zuckerberg apprendra peut-être ainsi qu’il est difficile de coller au plancher les épaules du monde entier.

QUE FAIS-JE FAIRE MAINTENANT?

Ne connaissant pas grand-chose au hockey, Yvon Pedneault était ma référence secrète depuis des années. C’est de lui que j’empruntais mes meilleurs arguments quand je discutais des Canadiens avec certains de mes petits-fils, bien plus connaisseurs que moi en hockey. Que vais-je faire maintenant que le spécialiste lui-même, Monsieur Pedneault, nous a quittés si abruptement ?