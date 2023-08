Stromae: «Papaoutai» dépasse 1 milliard de vues sur YouTube

Stromae a eu la belle surprise de dépasser le cap du milliard de vues sur YouTube avec son vidéoclip Papaoutai, devenant le deuxième artiste francophone à réussir cet exploit.

Pour souligner ce chiffre impressionnant, l’artiste belge a tenu à partager une publication sur Instagram pour remercier ses fans.

«Le clip de Papaoutai vient de passer la barre du milliard de vues sur Youtube! 😱

Vous n’auriez pas pu nous faire un plus beau cadeau pour les 10 ans de Racine carrée! 1 000 000 000 de fois merci!!! ❤️»

La pièce Papaoutai est tirée de son célèbre album Racine carrée, qui vient tout juste de souffler 10 bougies.

Stromae suit de près l’artiste française Indila, qui a eu l’honneur d’être la première artiste francophone à atteindre le milliard de vues sur YouTube en mai dernier avec la pièce Dernière danse, lancée en 2013. Après sa popularité à sa sortie, la chanson a connu un nouvel essort grâce à TikTok.

Parmi les chansons qui ont réussi à passer la barre du milliard de visionnements, on pense notamment à Baby Shark de Pinkfong, Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee et Shape of You d’Ed Sheeran.

Quelle sera la prochaine chanson à atteindre le milliard de visionnements?

En mai 2023, Stromae annonçait l’annulation de sa tournée Multitude pour des raisons de santé.