Une famille gréco-québécoise déterminée à faire grandir Les Restaurants Lafleur

Une histoire d’amour, de voisins, de famille et de patates frites: c’est un peu tout ça, Les Restaurants Lafleur, enseigne montréalaise de bouffe rapide qui a plus d’histoire que le McDonald’s.

Pour les jeunes, Lafleur, c’est associé à Lucie, super caissière de 63 ans, suivie par quelques dizaines de milliers d’abonnés sur TikTok: elle ose manger de la poutine aux cornichons et elle fait des vidéos amusantes.

Mais, derrière l’image, il y a une famille gréco-québécoise qui, de Petit Québec en Belle Province, baigne dans la restauration rapide depuis l’enfance.

Les frères George et John Papagiannis ont pris la relève de leur père l’an dernier. George est aux commandes et son épouse, Alexandra Tsotsis, l’accompagne au marketing, notamment.

«On a toujours travaillé dans la restauration depuis notre jeunesse. On était voisins, on habitait la même rue à Brossard, nos parents avaient des restaurants et quand j’ai connu George, j’avais 12 ans et lui en avait 16. J’avais un seul sourcil et du poil sous les bras. Lui, il avait une auto et une blonde», se rappelle Alexandra avec humour.

Quand elle a eu 18 ans, ils se sont croisés dans un événement et le déclic s’est fait: ils sont ensemble depuis une vingtaine d’années et ils ont trois enfants.

Aller plus loin en famille

«Et on a toujours voulu faire quelque chose de plus grand que ce que nos parents ont pu bâtir», dit Alexandra à propos des 16 restaurants.

«Le rêve, c’est qu’on aimerait doubler le nombre de succursales dans les prochaines années. Et le plus gros rêve, c’est d’atteindre au moins 50 succursales!» lance George.

Son père a immigré de la Grèce en 1974 et il a ouvert un restaurant La Belle Province deux ans plus tard. Il ne connaissait pas un mot de français à son arrivée. Il a appris au contact des gens.

Petit, George, rempli d’admiration, voulait toujours suivre son père chaque fois qu’il ouvrait un nouveau resto.

«Mon père a travaillé 80 à 100 heures par semaine pendant longtemps pour atteindre le succès qu’il a eu. On le voyait moins que les autres jeunes voyaient leur père, mais il a travaillé fort pour bâtir quelque chose. Et plus tard dans nos vies, on s’est rattrapés pour le temps manqué», raconte l’entrepreneur, qui travaille encore auprès de son père, Achilles, aujourd’hui.

De lui, il a appris le dévouement pour le client, le désir de le satisfaire continuellement.

«Si t’as pas ça en toi, tu n’as pas d’affaire en restauration», croit-il.

Cure de jeunesse

En juillet, Les Restaurants Lafleur a rouvert son emblématique succursale de la Côte-de-Liesse, à Montréal, après une intense cure de jeunesse et une nouvelle image de marque. L’ancien comptoir a fait place à une salle à manger lumineuse de 70 places assises. Plusieurs des autres restaurants seront complètement rénovés dans les prochains mois et des nouveaux vont ouvrir leurs portes: Magog à l’automne, Longueuil et Laval en 2024. Les Papagiannis veulent élargir l’empreinte de la marque, née sur la rue Lafleur, à Lasalle, en 1951.

«C’est un fleuron québécois qui doit devenir accessible à tout le monde. La marque a beaucoup d’histoire et ça me donnerait beaucoup de satisfaction de la pousser le plus loin possible», dit George.

Ce qu’il aime par-dessus tout dans l’aventure de la restauration? Créer de bons souvenirs. Pour sa famille, pour ses clients, pour ses employés.

Tant qu’à écrire une longue histoire, aussi bien que ce soit dans le plaisir...