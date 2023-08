Volleyball féminin: Les championnes olympiques de Tokyo présentes à Québec pour le championnat continental

À compter de mardi, Québec sera l’hôte du plus gros événement de volleyball féminin de son histoire. Le championnat continental misera sur trois équipes dans le Top 11 au monde, dont les Américaines qui sont les championnes olympiques en titre.

«On n’a jamais reçu un aussi gros événement de volleyball féminin, a déclaré le président du comité organisateur Gilles Lépine qui baigne dans le milieu depuis toujours. Le dernier passage de l’équipe canadienne remonte à 1997. Le Canada s’était aussi arrêté au PEPS en 1981. Donc ça fait deux fois en 42 ans.»

Le duel entre le Canada et le Japon en 1997 s’était déroulé le 13 octobre, la même journée que la tragédie routière qui a coûté la vie à 44 personnes aux Éboulements.

Si les Américaines qui occupent actuellement le 3e rang mondial à un point des Italiennes n’ont pas à se soucier de leur présence aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, le Canada (11e) tentera de son côté de se glisser dans le Top 10 au cours des prochaines semaines. Une lutte féroce les attend face à la République dominicaine qui pointe en 10e position.

«L’équipe se retrouve dans une position pour connaître du succès à Québec, a mentionné l’entraîneure-chef Shannon Winzer avant l’entraînement de lundi. C’est le début du processus final de qualification olympique. C’est un tournoi très important pour nous qui vaut beaucoup de points. À chaque fois que nous jouons dans notre région (Amérique du Nord, Amérique Centrale et Caraïbes), on veut terminer parmi les deux premières équipes. On a terminé au 3e rang la dernière fois et on veut améliorer ce résultat.»

Bonne saison estivale

Winzer est satisfaite de la prestation de son équipe depuis le début de l’été. Le Canada a notamment signé une victoire en Ligue nationale face aux Brésiliennes alors que ces dernières occupaient le premier rang mondial. «Nous avons montré que nous pouvons jouer contre les meilleures équipes, a-t-elle déclaré. J’aime nos chances de bien faire cette semaine et l’idéal serait de terminer au premier rang de notre groupe afin d’éviter les États-Unis avant la finale.»

Le Canadas disputera son premier match mardi à 19 h 30 contre le Mexique. Porto-Rico suivra le lendemain pour compléter la phase préliminaire. Les deux équipes ont croisé le fer, dimanche, dans une rencontre préparatoire et le Canada s’est imposé en trois manches, mais Winzer s’attend à une bien meilleure opposition, mercredi.

Dans le groupe B, les Américaines qui occupent le 3e échelon au classement mondial se frottera à la République dominicaine, Cuba et le Costa-Rica. Faute de moyens financiers, Trinidad-Tobago ne sera pas présent dans la Vieille capitale.

«Je suis vraiment excitée de jouer dans ma cour arrière, a raconté l’attaquante Vicky Savard qui est native de Jonquière. Ma famille et mes amies seront présentes et auront la chance de me voir. C’est vraiment spécial.»

Blessée à un pied lors de la première semaine de la Ligue nationale, l’ancienne porte-couleurs des Carabins de l’Université de Montréal a pleinement récupéré. «J’ai pris une pause de deux semaines par mesure prévention en ayant en tête que je sois prête pour le tournoi de Québec.»

Une longue sécheresse qui remonte à 1996

L’objectif ultime du Canada est de mettre un terme à une longue sécheresse qui remonte aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta.

Pour la première fois depuis Atlanta, le Canada possède une réelle chance d’obtenir l’une des 12 places disponibles pour les Jeux de Pais en 2024. En plus de la France comme pays hôte et du Kenya qui représentera l’Afrique, les dix meilleures équipes au classement obtiendront leur billet pour la Ville lumière.

Après une traversée du désert, le Canada a repris des couleurs depuis la venue de l’entraîneure-chef Shannon Winzer qui a pris les commandes en 2021 après avoir dirigé l’Australie de 2016 à 2019.

Après le championnat continental, le Canada prendra part à son dernier tournoi de qualification en Chine en septembre. Au même moment, le Japon et la Pologne accueilleront eux aussi huit équipes et les deux meilleures de chacun des trois tournois obtiendront son billet pour Paris. Il restera seulement quatre places qui seront déterminées en juin prochain après les étapes de la Ligue nationale.