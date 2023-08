LEDUC (née Blanchard)

Mérilda



À Montréal, le 24 août, à l'âge de 98 ans, est décédée Mérilda Blanchard, épouse de feu Elzéar Leduc.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Louise (Tobie), Guy (Hélène), Daniel et Joanne (André), ses petits-enfants Dominic, Maxime, Mathieu, Isabelle, Geneviève, Claudia, David, Catherine, Samuel, Laura et Justin, ses arrière-petits-enfants Sandrine, Antoine, Coralie, Ève, Jérémy, Zackaël, Myriam, Thomas et Jules ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 30 août de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h et le jeudi 31 août dès 9 h au5359, BOUL. SAINT-MICHEL/MASSONT : 514 721-4925 - j.a.guilbault@videotron.ca(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jeudi 31 août à 10 h 30 en la chapelle du complexe funéraire, suivie de l'inhumation au cimetière Le repos Saint-François d'Assise.